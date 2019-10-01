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Нева СпортНева СпортРФС о словах Смолова по поводу «Зенита»: Федор погорячился

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников прокомментировал высказывание Федора Смолова в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит».
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В РФС дали оценку словам Смолова, сказанным в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит»

RT на русскомвчера в 08:49

Директор по коммуникациям РФС о словах Смолова про «Зенит»: «Мы понимаем, что он погорячился»

Sports.ruвчера в 11:10

Кикнадзе — о критике Смоловым судейства: «У игрока есть свое мнение. Он его высказал»

Sport24.ruвчера в 10:51

Реакция гендиректора «Локомотива» на решение РФС: Почему нужно проводить беседу со Смоловым?

Спорт день за днемвчера в 09:38

Кикнадзе — о словах Смолова про «Зенит» и судейство: игрок высказал своё мнение

Чемпионатвчера в 13:38

В РФС отреагировали на высказывания Смолова в перерыве матча с «Зенитом»

Матч ТВвчера в 08:33

В РФС отреагировали на высказывания Смолова в перерыве матча с «Зенитом»

Sportbox.RUвчера в 08:33
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Политика

Владимир и Елена Зеленские встретились с Томом Крузом в Киеве

Salt Mag вчера в 11:40
Кино

Марина Орлова сыграет главную роль в фильме о Юлии Началовой

Актриса Марина Орлова, известная зрителям по сериалу «Барвиха», сыграет главную роль в фильме о жизни и творчестве Юлии Началовой.
Дни24 30 сентября в 09:58
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой

По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня 30 сентября в 22:46
Политика

В Крыму зафиксирован рост потока иностранных туристов

Поток иностранных туристов в Крым в нынешнем году возрос в среднем на 5%, сообщил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
ПРАЙМ 00:08
Политика

В ДНР и ЛНР прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера

30 сентября главы МИД ДНР и ЛНР выражали надежду, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера на встрече группы 1 октября.
RT на русском 01:00
Политика

На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера»

В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса.
Московский Комсомолец вчера в 17:02
Армия и оружие

Каратели ВСУ подвергли обстрелам н.п. Ленинское и н.п. Сигнальное

Сегодня, 1 октября, несмотря на режим бессрочного перемирия, боевики ВСУ в очередной раз подвергли обстрелам территории ДНР.
Новостной фронт вчера в 13:54
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Футбол

Сергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой»

Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики".
Piter.tv вчера в 10:42
Политика

В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17

В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Футбол

«Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов

Загребское "Динамо" побило антирекорд московского "Спартака" по количеству поражений подряд в гостевых матчах Лиги чемпионов.
Российская газета 00:34
Общество

В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

МИР 24 30 сентября в 06:50
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Спорт

WADA усомнилось в случайном изменении данных московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) сомневаются в случайном характере изменения данных московской антидопинговой лаборатории.
РБК 30 сентября в 08:05
Политика

Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Политика

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Политика

В Бурятии уволился росгвардеец, призывавший коллег «не выполнять преступных приказов»

В Бурятии уволился сотрудник ФГУП «Охрана» Росгвардии Виктор Хоржиров, призывавший коллег не выполнять «заведомо преступные приказы» и не задерживать участников мирных акций протеста.
БИЗНЕС Online 00:59
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве

Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 19:15
Общество

Названо опасное для здоровья российское молоко

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование пастеризованного молока с массовой долей жира в 3,2 процента известных производителей стоимостью от 48 до 97 рублей.
Lenta.ru вчера в 01:00
Армия и оружие

Российская армия получила новые танки Т-90М

Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М, сообщил главком Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 29 сентября в 17:39
Общество

Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать

Есть шанс приобрести значимое знакомство и неплохо подзаработать, но при условии, что вы откажетесь от старых представлений о своей натуре и разрешите конфликты внутри семьи: выясните все причины обид с родными и близкими.
Primpress.ru 30 сентября в 23:36
Происшествия

Во Владивостоке арматурой насмерть забили кондуктора трамвая

Смерть женщины, работавшей кондуктором в трамвае, наступила в результате побоев, нанесённых ей металлическим прутом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:04
Музыка

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва 00:57
Шоу-бизнес

Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД

В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Шоу-бизнес

Дочь Игоря Николаева устроила папе концерт

Сегодня днем, в честь Международного дня музыки, который отмечается 1 октября, Игорь Николаев решил показать поклонникам, как Вероника однажды устроила для него концерт.
Летидор вчера в 12:09
Армия и оружие

Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Интерфакс вчера в 21:36
Политика

Bloomberg: в США одобрили продажу Украине новой партии ПТРК Javelin

Власти США одобрили проект продажи Украине новой партии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщает 1 октября агентство Bloomberg.
REGNUM вчера в 16:01
Экономика

ВТО резко ухудшила прогноз роста мировой торговли на 2019 год

Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира.
Интерфакс вчера в 06:39
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении

Как сказал Христов, он пока не знает, когда Анастасия Заворотнюк появится на телевидении.
Телепрограмма вчера в 23:18
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Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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