Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников прокомментировал высказывание Федора Смолова в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит».

РФС о словах Смолова по поводу «Зенита»: Федор погорячился

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