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Нева СпортРФС о словах Смолова по поводу «Зенита»: Федор погорячился
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников прокомментировал высказывание Федора Смолова в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит».
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В РФС дали оценку словам Смолова, сказанным в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит»
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РИА Новости 30 сентября в 10:23
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