Футбол

Sport24.ruSport24.ruРФС предложил Черчесову новый контракт

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову предложен новый контракт.
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