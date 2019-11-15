Футбол

МК-СпортМК-СпортРФС предложил Черчесову продлить контракт главного тренера сборной

Российский футбольный союз (РФС) предложил новый контракт главному тренеру сборной страны по футболу Станиславу Черчесову. Об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на главу организации Александра Дюкова.
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