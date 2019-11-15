Футбол
МК-СпортРФС предложил Черчесову продлить контракт главного тренера сборной
Российский футбольный союз (РФС) предложил новый контракт главному тренеру сборной страны по футболу Станиславу Черчесову. Об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на главу организации Александра Дюкова.
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Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Гаджеты
Motorola представила гибкий смартфон-раскладушку Razr
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Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Политика
Названа дата встречи лидеров «нормандской четверки»
Общество
Мединский признал некомпетентность Фонда кино
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Футбол
Миллионер уволил тренера своего футбольного клуба и занял его пост
Новый владелец английского "Ромфорда", выступающего в восьмом дивизионе страны, сразу после покупки футбольного клуба уволил главного тренера и сам занял его пост.
Происшествия
На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Происшествия
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка
В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Российский телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в инстаграме совместное фото с возлюбленной Екатериной Тулуповой.
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Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
Музыка
На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова.
Общество
Кабмин обсудит вопрос о выплатах довольствия призывникам
Правительство РФ рассмотрит вопрос о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере 2 тысяч рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
Происшествия
Американский пограничник подстрелил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник выстрелил в россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой.
Происшествия
Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу
Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
Шоу-бизнес
Пригожин заявил, что не будет помогать семье Заворотнюк
Известный российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал о попытках помочь семье тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк.
Кино
«Джокер» собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов
Армия и оружие
Украинские военные разместили в Донбассе муляжи комплексов Javelin
Украинские военные устанавливают на линии соприкосновения в Донбассе «фейковые» противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin с пустыми отсеками для боеприпасов и соломой, рассказал MSNBC корреспондент The New York Times Питер Бейкер.
Футбол
Агент Влашича: «Никола способен заинтересовать более крупные команды»
Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича Тони Мартич оценил вероятность перехода своего клиента в крупный европейский клуб.
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Автоспорт
Даниил Квят: Всё выключилось и я потерял контроль
Даниил Квят: Заблокировались задние колёса, и я потерял контроль над машиной.
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Происшествия
Жильцы дома в Екатеринбурге взяли в заложники бригаду аварийщиков
Аварийщикам поставили ультиматум: жильцы заявили, что не выпустят их, пока они не устранят проблему.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой нашли две опухоли
У дочери телеведущей Ларисы Гузеевой нашли две опухоли. Девятнадцатилетнюю Ольгу Бухарову ждет операция.
Шоу-бизнес
Плющенко прокомментировал слухи об измене Рудковской
Российский фигурист Евгений Плющенко отреагировал на слухи о наличии у него любовницы.
Энергетика
Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт
Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.