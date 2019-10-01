Футбол

RT на русскомRT на русскомРФС предложил новый контракт Черчесову

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был предложен новый контракт.
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Александр Дюков
Исходя из имеющихся результатов мы должны были это сделать. Но сделали его не потому что были должны, а потому что считаем, что это правильно. Сейчас наше предложение находится на рассмотрении у Станислава Саламовича. Поэтому не вижу тут какой-то проблемы, которой стоило бы уделять столько внимания.
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