Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руРФС приостановил проведение соревнований до 31 мая

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о приостановке футбольных соревнований до 31 мая включительно. Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС. Ранее состоялась видеоконференция УЕФА с участием всех 55 ассоциаций-членов.
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Мячи в сторону

Российская газета17:53

РПЛ на паузе до лета, «Спартак» сократил зарплаты, «Уимблдон» отменен, бой Хабиба и Тони – тоже, рестарт ЛЧ и ЛЕ отложен и другие новости утра

Sports.ru00:00

Стала известна новая дата, когда могут возобновиться матчи РПЛ и Кубка России

Спорт день за днемвчера в 13:20

Новый сезон РПЛ начнется в августе-сентябре

Спорт-Экспрессвчера в 12:48

РФС приостановил все футбольные соревнования в России до 31 мая

Чемпионатвчера в 12:33

РФС до 31 мая приостановил проведение всех футбольных соревнований

Sport24.ruвчера в 12:31

В РФС объявили, когда начнётся новый сезон

Sport.ruвчера в 13:30
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Известия 17:09
Здоровье

Эксперт назвал наибольшую опасность для распространения коронавируса

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, наибольшая опасность в распространении коронавирусной инфекции в том, что люди «делятся» ей еще до появления симптомов, пишет РИА Новости.
Невские Новости 21:15
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эксперт отметил, что в России вряд ли будет такое распространение коронавируса, как в Западной Европе.
Lenta.ru 21:29
Политика

Трамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США

Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией.
РБК 21:42
Экономика

Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Газета.Ru 17:01
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Общество

В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ 21:25
Политика

США оплатили половину доставленной из России медпомощи

Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
BFM.ru 07:17
Авто

Toyota в России подняла цены на автомобили

Больше всего подорожал внедорожник Land Cruiser 200 в базовой комплектации. Toyota подняла цены на автомобили на российском рынке.
Деловое.ТВ 08:48
Происшествия

В Якутии задержаны мужчины, повредившие магистральный кабель

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлены личности троих местных жителей, причастных к повреждению магистральной линии связи.
SakhaPress.ru 21:22
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Московский Комсомолец 18:07
Политика

За сутки в России ушли в отставку 3 губернатора

В России за последние сутки в отставку ушли 3 губернатора.
Весьма 20:54
Происшествия

Карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице

В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.
Коммерсантъ 11:18
Общество

В Свердловской области ужесточили режим самоизоляции

Екатеринбург, 2 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ужесточил ограничения по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 10:23
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 10%

Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% — до 27,24 $ за баррель, сообщает ТАСС.
Моя Москва.онлайн 04:21
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 20:19
Кино

Netflix закроет сериал про вампиров

Kinonews.ru вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери

Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Слово и Дело 09:38
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Общество

ФМБА заявил о завершении вспышки коронавируса в России к лету

По словам специалиста, вспышка новой коронавирусной инфекции в РФ должна закончиться к лету. распространения вируса еще не пройден.
Live24 00:31
Общество

Вирусолог пояснил, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Коронавирус перестанет распространяться прежними темпами после того, как завершится возвращение туристов из-за рубежа и Россия полностью закроет границы.
Российская газета 17:36
Политика

Путин поручил ввести особый порядок передвижения граждан в регионах

Как говорится в указе о мерах в связи с распространением коронавируса, необходимо «установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств».
RT на русском 10:26
Футбол

Дриусси признался, что иногда думает о возвращении в «Ривер Плейт»

Soccer.ru 20:40
Футбол

Очищение в «Спартаке», судьба чемпионского пояса Хабиба, коронавирус на олимпийской базе в Новогорске

История с инфекцией на карантинной базе сборной России кажется очень странной.
Спорт-Экспресс 14:00
Происшествия

Первый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве

Московский Комсомолец 16:15
Здоровье

Режим самоизоляции в Хакасии: кто работает, а кому нельзя

В четверг, 2 апреля, управление пресс-службы и информации главы РХ опубликовало разъяснения: кому можно и нельзя работать.
Хакасия 06:56
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Общество

В ВОЗ назвали число жертв коронавируса в мире

Уточняется, что число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 900 тыс. По данным организации, в США, Испании и Италии выявлено более 100 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 20:48
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Хоккей

Овечкин и Василевский назвали звезд, в которых были влюблены

Sport24.ru 15:34
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