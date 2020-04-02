Коронавирус
Евро-футбол.руРФС приостановил проведение соревнований до 31 мая
Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о приостановке футбольных соревнований до 31 мая включительно. Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС. Ранее состоялась видеоконференция УЕФА с участием всех 55 ассоциаций-членов.
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Стала известна новая дата, когда могут возобновиться матчи РПЛ и Кубка России
Спорт день за днемвчера в 13:20
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Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Здоровье
Эксперт назвал наибольшую опасность для распространения коронавируса
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, наибольшая опасность в распространении коронавирусной инфекции в том, что люди «делятся» ей еще до появления симптомов, пишет РИА Новости.
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Эксперт отметил, что в России вряд ли будет такое распространение коронавируса, как в Западной Европе.
Политика
Трамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США
Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией.
Экономика
Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных
Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
Авто
Toyota в России подняла цены на автомобили
Больше всего подорожал внедорожник Land Cruiser 200 в базовой комплектации. Toyota подняла цены на автомобили на российском рынке.
Происшествия
В Якутии задержаны мужчины, повредившие магистральный кабель
В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установлены личности троих местных жителей, причастных к повреждению магистральной линии связи.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Политика
За сутки в России ушли в отставку 3 губернатора
В России за последние сутки в отставку ушли 3 губернатора.
Происшествия
Карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице
В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.
Общество
В Свердловской области ужесточили режим самоизоляции
Екатеринбург, 2 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ужесточил ограничения по борьбе с коронавирусом.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 10%
Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,1% — до 27,24 $ за баррель, сообщает ТАСС.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Кино
Netflix закроет сериал про вампиров
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери
Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Общество
ФМБА заявил о завершении вспышки коронавируса в России к лету
По словам специалиста, вспышка новой коронавирусной инфекции в РФ должна закончиться к лету. распространения вируса еще не пройден.
Общество
Вирусолог пояснил, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Коронавирус перестанет распространяться прежними темпами после того, как завершится возвращение туристов из-за рубежа и Россия полностью закроет границы.
Политика
Путин поручил ввести особый порядок передвижения граждан в регионах
Как говорится в указе о мерах в связи с распространением коронавируса, необходимо «установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств».
Футбол
Очищение в «Спартаке», судьба чемпионского пояса Хабиба, коронавирус на олимпийской базе в Новогорске
История с инфекцией на карантинной базе сборной России кажется очень странной.
Происшествия
Первый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве
Здоровье
Режим самоизоляции в Хакасии: кто работает, а кому нельзя
В четверг, 2 апреля, управление пресс-службы и информации главы РХ опубликовало разъяснения: кому можно и нельзя работать.
Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
Общество
В ВОЗ назвали число жертв коронавируса в мире
Уточняется, что число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 900 тыс. По данным организации, в США, Испании и Италии выявлено более 100 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.