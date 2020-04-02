Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о приостановке футбольных соревнований до 31 мая включительно. Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС. Ранее состоялась видеоконференция УЕФА с участием всех 55 ассоциаций-членов.

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Здоровье Эксперт назвал наибольшую опасность для распространения коронавируса Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, наибольшая опасность в распространении коронавирусной инфекции в том, что люди «делятся» ей еще до появления симптомов, пишет РИА Новости.

Здоровье Описан сценарий распространения коронавируса в России Эксперт отметил, что в России вряд ли будет такое распространение коронавируса, как в Западной Европе.

Политика Трамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией.

Политика США оплатили половину доставленной из России медпомощи Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.

Авто Toyota в России подняла цены на автомобили Больше всего подорожал внедорожник Land Cruiser 200 в базовой комплектации. Toyota подняла цены на автомобили на российском рынке.

Политика Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.

Происшествия Карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.

Общество В Свердловской области ужесточили режим самоизоляции Екатеринбург, 2 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ужесточил ограничения по борьбе с коронавирусом.

Общество В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Общество В Забайкалье запретили продажу алкоголя Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.

Политика Путин поручил ввести особый порядок передвижения граждан в регионах Как говорится в указе о мерах в связи с распространением коронавируса, необходимо «установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств».

Общество Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.

Общество В ВОЗ назвали число жертв коронавируса в мире Уточняется, что число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 900 тыс. По данным организации, в США, Испании и Италии выявлено более 100 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.