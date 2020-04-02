Коронавирус

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руРФС приостановил проведение соревнований до 31 мая

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о приостановке футбольных соревнований до 31 мая включительно. Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС. Ранее состоялась видеоконференция УЕФА с участием всех 55 ассоциаций-членов.
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РФС до 31 мая приостановил проведение всех футбольных соревнований

Sport24.ru01 апреля в 12:31

Сезон во Франции признан несостоявшимся из-за коронавируса

Спорт-Экспресс01 апреля в 19:18

РФС продлил перерыв в сезоне до 31 мая

Советский спорт01 апреля в 12:43

РФС продлил приостановку розыгрыша турниров до 31 мая

РИА Новости01 апреля в 12:42

РФС приостановил все футбольные соревнования в России до 31 мая

Чемпионат01 апреля в 12:33

РФС продлил приостановку всех футбольных турниров до лета

Газета.Ru01 апреля в 22:14

Стала известна новая дата, когда могут возобновиться матчи РПЛ и Кубка России

Спорт день за днем01 апреля в 13:20
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Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Происшествия

В Курской области подтвержден случай коронавируса

По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.
Kurskcity.ru 03:38
Кино

«Мосфильм» собирается запустить собственный телеканал

Соглашение с «Мосфильмом» подписала компания «Цифровое телевидение», которое является совместным предприятием холдинга ВГТРК и «Ростелекома».
Sostav.ru 06:35
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
ТАСС 06:52
Политика

Песков назвал ситуацию в экономике беспрецедентной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о различных сценариях изменения ситуации в экономике страны в связи с распространением коронавируса, включая самые пессимистические.
Московский Комсомолец 06:28
Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:04
Здоровье

В Приморском крае умер первый пациент с коронавирусом

В Приморском крае умер первый пациент с коронавирусом, сообщается на сайте губернатора края Олега Кожемяко.
РБК 01:46
Футбол

В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России

RT на русском 06:00
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $30 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 03:06
Общество

В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:50
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

В Праге снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Lenta.ru 05:44
Общество

Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному

Поездки на автомобиле по Москве разрешено совершать по одному.
Lenta.ru 06:43
Политика

Путин: врачи держат оборону от наступающей эпидемии

Врачи, медсестры и весь персонал медучреждений в России держат оборону от наступающей эпидемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:57
Происшествия

СК возбудил дело против двух генералов МВД

Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Эхо Москвы вчера в 20:13
Происшествия

Заболевшая коронавирусом звезда сериала «Счастливы вместе» сбежала из-под карантина

ТВ Центр 07:03
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Общество

Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил решение ввести пропускной режим проезда по городу в неблагоприятное время пандемии COVID-2019.
Москва. Северо-Запад вчера в 13:25
Общество

Испания обогнала Италию по количеству зараженных коронавирусом

В Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав королевства.
Газета.Ru 05:56
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета 01 апреля в 18:26
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования

РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС 03:30
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Здоровье

Минздрав Башкирии попросил о благотворительной помощи

Заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова 3 апреля на брифинге ведомства по коронавируса обратилась за благотворительной помощью к предприятиям и жителям республики.
Аргументы и Факты - Уфа 06:27
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Lenta.ru 03:10
Происшествия

Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани

Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Блокнот Краснодар 04:28
Происшествия

Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Lenta.ru 05:49
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Армия и оружие

«Иркут» ищет разработчика прототипов системы шасси для Sukhoi Superjet

НПК "Иркут" объявила тендер на разработку, изготовление и поставку прототипов системы шасси для самолетов семейства Sukhoi Superjet в рамках программы импортозамещения, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,2 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 03:35
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