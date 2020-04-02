Коронавирус
Евро-футбол.руРФС приостановил проведение соревнований до 31 мая
Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о приостановке футбольных соревнований до 31 мая включительно. Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС. Ранее состоялась видеоконференция УЕФА с участием всех 55 ассоциаций-членов.
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Стала известна новая дата, когда могут возобновиться матчи РПЛ и Кубка России
Спорт день за днем01 апреля в 13:20
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 07:10, Ашберн
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Происшествия
В Курской области подтвержден случай коронавируса
По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.
Кино
«Мосфильм» собирается запустить собственный телеканал
Соглашение с «Мосфильмом» подписала компания «Цифровое телевидение», которое является совместным предприятием холдинга ВГТРК и «Ростелекома».
Общество
Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
Политика
Песков назвал ситуацию в экономике беспрецедентной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о различных сценариях изменения ситуации в экономике страны в связи с распространением коронавируса, включая самые пессимистические.
Политика
Путин снова обратится к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Здоровье
В Приморском крае умер первый пациент с коронавирусом
В Приморском крае умер первый пациент с коронавирусом, сообщается на сайте губернатора края Олега Кожемяко.
Футбол
В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $30 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $30 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Общество
В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
В Праге снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Общество
Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному
Поездки на автомобиле по Москве разрешено совершать по одному.
Политика
Путин: врачи держат оборону от наступающей эпидемии
Врачи, медсестры и весь персонал медучреждений в России держат оборону от наступающей эпидемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
СК возбудил дело против двух генералов МВД
Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Происшествия
Заболевшая коронавирусом звезда сериала «Счастливы вместе» сбежала из-под карантина
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Общество
Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отложил решение ввести пропускной режим проезда по городу в неблагоприятное время пандемии COVID-2019.
Общество
Испания обогнала Италию по количеству зараженных коронавирусом
В Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав королевства.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования
РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
Происшествия
В Приморье под автомобилем обрушился мост
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Здоровье
Минздрав Башкирии попросил о благотворительной помощи
Заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова 3 апреля на брифинге ведомства по коронавируса обратилась за благотворительной помощью к предприятиям и жителям республики.
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Происшествия
Стало известно, где находятся 17 заболевших коронавирусом на Кубани
Напомним, 3 апреля стало известно, что на Кубани выросло число граждан с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Происшествия
Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Армия и оружие
«Иркут» ищет разработчика прототипов системы шасси для Sukhoi Superjet
НПК "Иркут" объявила тендер на разработку, изготовление и поставку прототипов системы шасси для самолетов семейства Sukhoi Superjet в рамках программы импортозамещения, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,2 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.