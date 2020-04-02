Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о приостановке футбольных соревнований до 31 мая включительно. Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС. Ранее состоялась видеоконференция УЕФА с участием всех 55 ассоциаций-членов.

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Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Происшествия В Курской области подтвержден случай коронавируса По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.

Кино «Мосфильм» собирается запустить собственный телеканал Соглашение с «Мосфильмом» подписала компания «Цифровое телевидение», которое является совместным предприятием холдинга ВГТРК и «Ростелекома».

Общество Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.

Политика Песков назвал ситуацию в экономике беспрецедентной Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о различных сценариях изменения ситуации в экономике страны в связи с распространением коронавируса, включая самые пессимистические.

Политика Путин снова обратится к гражданам России Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Путин: врачи держат оборону от наступающей эпидемии Врачи, медсестры и весь персонал медучреждений в России держат оборону от наступающей эпидемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

Происшествия СК возбудил дело против двух генералов МВД Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.

Общество Собянин отложил введение пропускного режима в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин отложил решение ввести пропускной режим проезда по городу в неблагоприятное время пандемии COVID-2019.

Общество Испания обогнала Италию по количеству зараженных коронавирусом В Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав королевства.

Общество В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.

Происшествия В Приморье под автомобилем обрушился мост В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Здоровье Минздрав Башкирии попросил о благотворительной помощи Заместитель министра здравоохранения Ирина Кононова 3 апреля на брифинге ведомства по коронавируса обратилась за благотворительной помощью к предприятиям и жителям республики.

Экономика Путин поручил снизить стоимость ипотеки Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.

Происшествия Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.