Коронавирус
Piter.tvРФС приостановил все футбольные соревнования до 31 мая
Итоги заседания были опубликованы на официальном сайте организации. В связи с распространением коронавируса в России было принято решение приостановить все футбольные соревнования в стране до 31 мая, в том числе - сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).
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Стала известна новая дата, когда могут возобновиться матчи РПЛ и Кубка России
Спорт день за днем01 апреля в 13:20
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:53, Ашберн
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Общество
Минкомсвязь предложила отдать под 5G используемые телевидением частоты
Минкомсвязь предложила передать для развития мобильной связи пятого поколения (5G) частоты 694–790 МГц, которые до сих пор использовали телевещатели.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Здоровье
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Наука
Конкуренция с человеком не была причиной вымирания пещерных медведей
Энергетика
Нефть Brent подешевела после рекордного роста днем ранее
Стоимость нефти марки Brent снижается в ходе пятничных торгов после рекордного роста, зафиксированного накануне днем, 2 апреля.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Общество
В Саратовской области выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
Саратов, 3 апреля 2020, 09:42 — REGNUM Как сообщает оперативный штаб при правительстве Саратовской области за минувшие сутки выявлено 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
В России третий губернатор за день ушел в отставку
Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, он стал врио губернатора Архангельской области.
Энергетика
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Американский президент Дональд Трамп, выступая 2 апреля на брифинге в Белом доме, заявил, что рассчитывает на скорое достижение Россией и Саудовской Аравией договорённостей о снижении объёмов добычи нефти.
Политика
Путин поручил регионам установить особый порядок передвижения граждан
Главам регионов поручено «установить особый порядок передвижения» для граждан и транспортных средств на территории соответствующих субъектов Федерации.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Экономика
Быстрые платежи стали бесплатными для банков
Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Гаджеты
Беспроводные наушники Xiaomi Mi Air 2S TWS работают 24 часа без подзарядки
Компания Xiaomi сегодня официально анонсировала новые полностью беспроводные наушники Xiaomi Mi Air 2S TWS, которые характеризуются выдающимся временем работы без подзарядки.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Политика
В Башкирии продлён режим самоизоляции
Пока исходим из того, что самоизоляция действует на этой неделе и на следующей неделе.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции
Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
Общество
Сухой закон в Забайкалье отменят 6 апреля
Полный запрет на продажу алкоголя в Забайкальском крае продлится до 6 апреля, сообщил и.о. министра экономразвития Забайкальского края Александр Бардалеев на брифинге 3 апреля.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома
Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
Общество
В «Вымпелкоме» сменился гендиректор
Гендиректором «Вымпелкома» (бренд «Билайн») с 6 апреля назначен Александр Торбахов, говорится в сообщении компании.
Общество
Дистанционное обучение в вузах возобновят с 6 апреля
Режим вынужденных каникул для российских студентов действует в соответствии с распоряжением министра науки и высшего образования с 28 марта по 5 апреля.
Армия и оружие
The National Interest оценило подводную штурмовую винтовку России
На суше АДС питается обычными боеприпасами калибра 5,45 мм, эффективная дальность действия штурмовой винтовки составляет солидные 600 метров, что сопоставимо с другими стандартными штурмовыми винтовками.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Экономика
ВГТРК вошла в перечень системообразующих организаций экономики страны
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания вошла в перечень системообразующих организаций экономики страны.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Происшествия
В Башкирии начали наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, сегодня ночью, 3 апреля, в ходе профилактического рейда на территории микрорайона Затон 33-летний гражданин находился в общественном месте.