Итоги заседания были опубликованы на официальном сайте организации. В связи с распространением коронавируса в России было принято решение приостановить все футбольные соревнования в стране до 31 мая, в том числе - сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).

РФС приостановил все футбольные соревнования до 31 мая

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