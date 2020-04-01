Чемпионаты России по футбола во всех дивизионов не будут возобновлены раньше 31 мая текущего года. Такое решение было принято из-за эпидемии коронавируса. Напомним, в середине марта РФС принял решение приостановить чемпионат России до 11 апреля.

РФС приостановил футбол в России до 31 мая

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