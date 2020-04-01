Коронавирус

Свободная ПрессаСвободная ПрессаРФС приостановил футбол в России до 31 мая

Чемпионаты России по футбола во всех дивизионов не будут возобновлены раньше 31 мая текущего года. Такое решение было принято из-за эпидемии коронавируса. Напомним, в середине марта РФС принял решение приостановить чемпионат России до 11 апреля.
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РФС продлил перерыв в сезоне до 31 мая

Советский спортвчера в 12:43

Сезон во Франции признан несостоявшимся из-за коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 19:18

В РФС объявили, когда начнётся новый сезон

Sport.ruвчера в 13:30

РПЛ на паузе до лета, «Спартак» сократил зарплаты, «Уимблдон» отменен, бой Хабиба и Тони – тоже, рестарт ЛЧ и ЛЕ отложен и другие новости утра

Sports.ru00:00

РФС продлил приостановку розыгрыша турниров до 31 мая

РИА Новостивчера в 12:42

РФС приостановил все футбольные соревнования в России до 31 мая

Чемпионатвчера в 12:33

РФС до 31 мая приостановил проведение всех футбольных соревнований

Sport24.ruвчера в 12:31
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 00:53, Ашберн
Общество

В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:50
Хоккей

«Адмирал» снялся с нового сезона КХЛ из-за коронавируса

«В Континентальной хоккейной лиге команда "Адмирал" от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U18, а также детско-юношеская спортивная школа», - сказано в опубликованном ведомством заявлении.
ProstoProSport вчера в 01:13
Происшествия

Часть прилетевших из Таиланда в Приморье самовольно покинули аэропорт

Двенадцать пассажиров рейса из Таиланда, прибывших ночью четверга во Владивосток, самовольно покинули аэропорт, чтобы не отправляться на изоляцию, четверо уже найдены, сообщает правительство Приморского края.
РИА Новости 00:06
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Здоровье

Уже четыре человека заразились коронавирусом в Алтайском крае

За сутки зафиксировали еще один случай заболевания COVID-19 В Алтайском крае подтвержден новый случай заражения коронавирусом, рассказали в региональном оперативном штабе.
АМИТЕЛ 00:26
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции.
Piter.tv вчера в 01:31
Общество

Большинство граждан России оказались без сбережений в кризис

Более 60% респондентов отметили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии. 34,6% из них недостает значительной суммы.
RuNews24.ru 31 марта в 00:46
Общество

Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся

Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Политика Сегодня вчера в 15:19
Финансы

Эксперт дал прогноз по курсу рубля на апрель

Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич дал прогноз по курсу рубля на апрель.
RT на русском 31 марта в 07:18
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 апреля

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 1 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек.
РБК 00:43
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Китай прислал нам некоторые вещи . Россия прислала нам очень и очень большой самолет медицинского оборудования.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Транспорт

Минтранс разъяснил порядок возврата стоимости авиабилетов

Пассажир может вернуть стоимость авиабилета, если рейс отменён или назначен на период запрета соответствующих полетов, если же рейс не отменён и полеты в этот период не приостановлены, стоимость такого билета возвращается согласно условиям тарифа, сообщили в Минтрансе РФ.
РИА Новости вчера в 16:00
Политика

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
РИА Новости вчера в 11:00
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 12:55
Экономика

Власти раскрыли условия стресс-тестов для системообразующих компаний

Детали стресс-тестов "В соответствии с поручением правительства профильным министерствам совместно с привлечением крупнейших банков необходимо провести стресс-тестирование финансовой устойчивости организаций, включенных в перечень системообразующих предприятий российской экономики", — сообщил источник РБК, близкий к правительству.
РБК 00:00
Музыка

Новую песню «Крым» выпустила Земфира

Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Live24 вчера в 13:29
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Самая молодая миллиардерша в мире опубликовала откровенное фото в боди

Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница и модель Кайли Дженнер, поделилась снимком в откровенном наряде.
Lenta.ru вчера в 13:59
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Кино

Universal назначила дату выхода «Миньонов 2»

Киностудия Universal назначила новую дату релиза анимационного фильма "Миньоны 2: Грювитация".
Kinonews.ru вчера в 16:25
Футбол

Ибрагимович покинет «Милан» по окончанию сезона

Кубань-Информ вчера в 14:03
Общество

Полиция начнет штрафовать красноярцев за бесцельное шатание по улицам

В полиции подчеркивают, что первостепенная задача — это профилактика, но в ближайшее время непослушных горожан начнут штрафовать согласно административной статье 9.1 краевого закона "Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий".
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 02:53
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Интерфакс вчера в 18:09
Политика

Премьер Японии может отложить визит в Москву на 75-летие Победы

Ранее японский МИД сообщал, что Токио и Москва прорабатывают возможность участия Синдзо Абэ в торжествах по случаю Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в российской столице 9 мая нынешнего года.
Аргументы и Факты вчера в 22:46
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском вчера в 21:45
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
РИА Новости вчера в 23:41
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
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