Коронавирус
Свободная ПрессаРФС приостановил футбол в России до 31 мая
Чемпионаты России по футбола во всех дивизионов не будут возобновлены раньше 31 мая текущего года. Такое решение было принято из-за эпидемии коронавируса. Напомним, в середине марта РФС принял решение приостановить чемпионат России до 11 апреля.
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Общество
В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19
За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
Хоккей
«Адмирал» снялся с нового сезона КХЛ из-за коронавируса
«В Континентальной хоккейной лиге команда "Адмирал" от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U18, а также детско-юношеская спортивная школа», - сказано в опубликованном ведомством заявлении.
Происшествия
Часть прилетевших из Таиланда в Приморье самовольно покинули аэропорт
Двенадцать пассажиров рейса из Таиланда, прибывших ночью четверга во Владивосток, самовольно покинули аэропорт, чтобы не отправляться на изоляцию, четверо уже найдены, сообщает правительство Приморского края.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Здоровье
Уже четыре человека заразились коронавирусом в Алтайском крае
За сутки зафиксировали еще один случай заболевания COVID-19 В Алтайском крае подтвержден новый случай заражения коронавирусом, рассказали в региональном оперативном штабе.
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции.
Общество
Большинство граждан России оказались без сбережений в кризис
Более 60% респондентов отметили, что им не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии. 34,6% из них недостает значительной суммы.
Общество
Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся
Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Финансы
Эксперт дал прогноз по курсу рубля на апрель
Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич дал прогноз по курсу рубля на апрель.
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 апреля
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 1 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 823,6 тыс. человек.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Китай прислал нам некоторые вещи . Россия прислала нам очень и очень большой самолет медицинского оборудования.
Транспорт
Минтранс разъяснил порядок возврата стоимости авиабилетов
Пассажир может вернуть стоимость авиабилета, если рейс отменён или назначен на период запрета соответствующих полетов, если же рейс не отменён и полеты в этот период не приостановлены, стоимость такого билета возвращается согласно условиям тарифа, сообщили в Минтрансе РФ.
Политика
Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму
Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Экономика
Власти раскрыли условия стресс-тестов для системообразующих компаний
Детали стресс-тестов "В соответствии с поручением правительства профильным министерствам совместно с привлечением крупнейших банков необходимо провести стресс-тестирование финансовой устойчивости организаций, включенных в перечень системообразующих предприятий российской экономики", — сообщил источник РБК, близкий к правительству.
Музыка
Новую песню «Крым» выпустила Земфира
Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире опубликовала откровенное фото в боди
Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница и модель Кайли Дженнер, поделилась снимком в откровенном наряде.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Кино
Universal назначила дату выхода «Миньонов 2»
Киностудия Universal назначила новую дату релиза анимационного фильма "Миньоны 2: Грювитация".
Футбол
Ибрагимович покинет «Милан» по окончанию сезона
Общество
Полиция начнет штрафовать красноярцев за бесцельное шатание по улицам
В полиции подчеркивают, что первостепенная задача — это профилактика, но в ближайшее время непослушных горожан начнут штрафовать согласно административной статье 9.1 краевого закона "Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий".
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Политика
Премьер Японии может отложить визит в Москву на 75-летие Победы
Ранее японский МИД сообщал, что Токио и Москва прорабатывают возможность участия Синдзо Абэ в торжествах по случаю Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в российской столице 9 мая нынешнего года.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
Культура
Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.