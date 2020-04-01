Коронавирус

Вести.RuВести.RuРФС приостановил все футбольные соревнования в России до 31 мая

Бюро Российского футбольного союза приняло решение приостановить все футбольные соревнования в стране до 31 мая.
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Футбол вернется в лучшем случае летом. УЕФА хочет доиграть этот сезон даже в ущерб следующему

Sports.ru14:32

Лебедев: «Лучше здоровым сидеть при полном стадионе, чем в двух метрах друг от друга в масках и перчатках»

Sport24.ru14:37

РФС приостановил все футбольные соревнования в России до 31 мая

Чемпионат12:33

Футбол в России: самоизоляция — до 31 мая

Спорт-Экспресс13:55

РФС продлил перерыв в сезоне до 31 мая

Советский спорт12:43

В РФС объявили, когда начнётся новый сезон

Sport.ru13:30

РФС продлил приостановку розыгрыша турниров до 31 мая

РИА Новости12:42
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 14:57, Ашберн
Здоровье

В России вступили в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

Вступили в силу новые меры борьбы с распространением коронавируса COVID-19, которые ввел премьер Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 04:36
Происшествия

В Москве мужчина ранил мачете продавца магазина «Магнит» и скрылся

Злоумышленник напал на продавца магазина "Магнит" на севере Москвы, ранил его мачете и скрылся с места происшествия.
ТАСС 07:20
Общество

Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ 11:47
Здоровье

На Украине назвали группу риска среди зараженных коронавирусом

По последним данным, общее число зараженных на Украине достигло 669. При этом 17 пациентов скончались, 10 выздоровели.
Lenta.ru 05:10
Общество

Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 13:27
Происшествия

В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Вести.Ru 06:26
Экономика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
Ведомости 08:31
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
РБК 14:16
Происшествия

Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской горбольнице

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:54
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
Общество

В Мосгордуму внесли законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, жителей Москвы предлагают штрафовать на 4 – 5 тыс. руб. Проект соответствующего закона внесен в Мосгордуму.
РБК вчера в 10:34
Экономика

Путин подписал закон о публикации ЦБ запрета банкам на прием вкладов

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий ЦБ информировать на своем сайте о запретах банкам привлекать вклады физлиц и открывать им счета.
Rambler News Service 09:35
Общество

Глава Роспотребнадзора высказалась за продление нерабочих дней

Москва, 1 апреля 2020, 18:32 — REGNUM Количество нерабочих дней в России, объявленных в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, должно быть продлено.
REGNUM 11:32
Политика

Путин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в России

Москва, 1 апреля 2020, 19:15 — REGNUM Ситуация с коронавирусом на территории России усложняется, заявил 1 апреля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.
REGNUM 12:15
Общество

Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,1%

1 апреля социальные пенсии проиндексировали на 6,1%, постановление правительства ранее утвердил премьер Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 04:02
Политика

Украина поддержала введение санкций против Белоруссии

Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Газета.Ru 05:59
Общество

Госдума приняла закон о наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.
RT на русском вчера в 05:04
Общество

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

В регионе запустят электронную платформу, где каждый сможет оформить пропуск.
Российская газета 12:02
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Общество

По примеру Москвы: липчанам можно будет выйти на улицу по специальному SMS-сообщению

Из дома липчанин сможет выйти после того, как получит на свое мобильное средство связи уникальный идентификационный код путем SMS-сообщения, - сообщили GOROD48 источники в областной администрации.
Gorod48 05:14
Энергетика

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
РБК 14:03
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Собака.ru 11:59
Культура

Слепаков написал песню про коронавирус

Более двух миллионов просмотров собрал клип Семена Слепакова на новую песню о коронавирусе меньше, чем за сутки.
ToDay News Ufa 10:46
Общество

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей ЦБ

Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей. Об этом рассказал РБК представитель банка.
РБК 13:06
Общество

В ВОЗ предрекли свыше 1 млн заражений коронавирусом в ближайшее время

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что в ближайшие дни количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.
Известия 13:46
Общество

МВД: россияне достаточно добросовестно соблюдают режим самоизоляции

Россияне добросовестно соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, правонарушений фиксируется немного.
ТАСС 13:43
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Общество

В Татарстане ввели систему пропусков по sms для выхода из дома

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков для выхода их дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в постановлении правительства республики.
Ведомости 01:59
Авто

В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus

Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня 07:45
Кино

Вышел трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» с Джерардом Батлером

Появился трейлер фильма-катастрофы «Гренландия» студии STX Entertainment. Главную роль в картине исполнил шотландец Джерард Батлер.
News.ru 08:19
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