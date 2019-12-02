В Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) заявили, что урегулирование ситуации с задержаниями болельщиков перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Спартак» (1:0) находится в компетенции Российского футбольного союза (РФС).

В УЕФА прокомментировали задержания болельщиков в Санкт-Петербурге

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