РФС прокомментировал информацию о задержаниях болельщиков «Спартака» перед игрой 18-го тура российской премьер-лиги против «Зенита».

Политика МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Авто С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.

Общество Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6% За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Экономика «Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело» Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».

Экономика Самозанятые пенсионеры получат прибавку Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.

Гаджеты Xiaomi полностью отказалась от смартфонов серии Mi Max Напомним, что в линейке представлены аппараты Mi Max, Mi Max 2 и Mi Max 3, которые имеют диагональ экрана 6,9 дюйма.

Происшествия Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.