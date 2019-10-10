Футбол
РИА НовостиРФС проработает вопрос создания единого фонда поддержки клубов
Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос создания единого фонда поддержки клубов в соответствии с предложенной губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным идеей, заявил президент РФС Александр Дюков.
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Экономика
Сбербанк хочет отменить комиссии за переводы внутри банка
Ранее российский премьер Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Ореанда-Новости 13:53
Происшествия
В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка
Российская газета 12:23
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости вчера в 13:43
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Общество
Скончался вышедший первым в открытый космос Алексей Леонов
Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни 10 октября.
BFM.ru 07:22
Шоу-бизнес
Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах
Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
Территория новостей вчера в 06:52
Армия и оружие
Турция ожидает от НАТО поддержки военной операции в Сирии
Турция рассчитывает на поддержку НАТО своей операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.
РИА Новости 04:59
Космос
Найдены новые следы океанов на Венере
Rusargument 09 октября в 11:25
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Саратове
Инфо24 09 октября в 02:43
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.
Газета.Ru 16:59
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан 20:00
Армия и оружие
Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных
Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Газета.Ru 16:41
Шоу-бизнес
Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой
Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.
Пятый канал 14:30
Спорт
Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Ридус 13:38
Политика
Вашингтон отказался распространить торговую сделку с Китаем на Huawei
Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei не является частью торгового соглашения между США и КНР.
РБК 19:30
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс 18:29
Кино
Альфонсо Куарон заключил контракт с Apple
ИА InterMedia 07:01
Экономика
В этом году Россия рекордно сэкономила
На сайте Министерства финансов сообщается о рекордно низком исполнении федерального бюджета за последние 10 лет, по итогам I-III кварталов 2019 года Расходы бюджета за период с января по сентябрь составили всего 12,05 триллиона рублей или 62,9% от уточненных параметров бюджета на весь 2019 год.
Новостной фронт 15:31
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM вчера в 04:20
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разводится с мужем
Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием, разводится с мужем.
Народные новости 10:12
Гаджеты
Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS
Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.
OAnews вчера в 12:38
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Армия и оружие
Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии
Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:16
Общество
Малифисента возвращается в кинотеатры
В остальном все как прежде – мрак, красота, идеалы современного равного общества доносятся до зрителей отчетливо и эффектно.
Фонтанка.Ру вчера в 15:49
Происшествия
В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту
Военно-транспортный самолет Ан-72 с россиянами на борту потерпел крушение в ДР Конго. Судно летело из Гомы в столицу страны Киншасу.
Газета.Ru 10:32
Космос
Роскосмос хочет использовать на Луне роботов и 3D-принтеры
Как сообщает «Интерфакс», головное учреждение Роскосмоса — Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) — должен к концу 2021 года провести необходимые исследования для лунной миссии.
Росбалт 05:28