Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос создания единого фонда поддержки клубов в соответствии с предложенной губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным идеей, заявил президент РФС Александр Дюков.

Экономика Сбербанк хочет отменить комиссии за переводы внутри банка Ранее российский премьер Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.

Общество Скончался вышедший первым в открытый космос Алексей Леонов Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни 10 октября.

Шоу-бизнес Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.

Армия и оружие Турция ожидает от НАТО поддержки военной операции в Сирии Турция рассчитывает на поддержку НАТО своей операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.

Происшествия Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.

Армия и оружие Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.

Шоу-бизнес Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.

Спорт Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.

Политика Вашингтон отказался распространить торговую сделку с Китаем на Huawei Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei не является частью торгового соглашения между США и КНР.

Происшествия В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.

Экономика В этом году Россия рекордно сэкономила На сайте Министерства финансов сообщается о рекордно низком исполнении федерального бюджета за последние 10 лет, по итогам I-III кварталов 2019 года Расходы бюджета за период с января по сентябрь составили всего 12,05 триллиона рублей или 62,9% от уточненных параметров бюджета на весь 2019 год.

Экономика Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина разводится с мужем Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием, разводится с мужем.

Происшествия В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.

Армия и оружие Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА "Новости".

Общество Малифисента возвращается в кинотеатры В остальном все как прежде – мрак, красота, идеалы современного равного общества доносятся до зрителей отчетливо и эффектно.

Происшествия В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту Военно-транспортный самолет Ан-72 с россиянами на борту потерпел крушение в ДР Конго. Судно летело из Гомы в столицу страны Киншасу.