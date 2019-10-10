Футбол

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Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос создания единого фонда поддержки клубов в соответствии с предложенной губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным идеей, заявил президент РФС Александр Дюков.
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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

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