Футбол
РИА НовостиРФС проработает вопрос создания единого фонда поддержки клубов
Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос создания единого фонда поддержки клубов в соответствии с предложенной губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным идеей, заявил президент РФС Александр Дюков.
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Неравномерное распределение спонсорской поддержки футбольных клубов обсудили на президентском совете по спорту
Тульская служба новостей04:15
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Футбол
Российская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021
Происшествия
Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
В столичном аэропорту Шереметьево опоздавший на рейс пассажир устроил погром.
Футбол
Лэмпард вместе с принцем Уильямом посмотрели матч Чехия — Англия в одном из пабов Лондона
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард вместе с принцем Уильямом посмотрели прямую трансляцию матча отборочного цикла Евро-2020 между сборными Чехии и Англии.
Культура
Еще четверым российским актерам запретили въезд на Украину
Украинское Министерство культуры запретило въезд в страну еще четверым российским актерам.
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
Происшествия
Катер с людьми затонул в Хабаровском крае
Катер, на борту которого, по предварительным данным, были три человека, затонул в Хабаровском крае.
Здоровье
Более 30 человек заболели мышиной лихорадкой в Оренбургской области
Более 30 случаев заболевания геморрагической (мышиной) лихорадкой выявили в Оренбургской области в сентябре текущего года.
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразный кузов
Лишившись третьего ряда сидений, Volkswagen Atlas Cross Sport обрел новый для себя купеобразный кузов с нисходящей линией крыши.
Происшествия
В Саратове предполагаемого убийцу пропавшей девочки пытались линчевать
Жители Саратова не смогли смириться с происходящим. Сотни людей пытались отбить предполагаемого убийцу у полиции на месте преступления.
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Армия и оружие
Пентагон сообщил об обстреле Турцией войск США в Сирии
Американские военные не пострадали и не покинули свои позиции вследствие артиллерийского обстрела турецкими войсками окрестностей города Кобани на севере Сирии ночью 12 октября – говорится в комментарии Пентагона.
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
Экономика
В этом году Россия рекордно сэкономила
На сайте Министерства финансов сообщается о рекордно низком исполнении федерального бюджета за последние 10 лет, по итогам I-III кварталов 2019 года Расходы бюджета за период с января по сентябрь составили всего 12,05 триллиона рублей или 62,9% от уточненных параметров бюджета на весь 2019 год.
Политика
Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Армия и оружие
Турция отправила в бой устаревшие танки
Согласно опубликованными в сеть фото, турецкая сторона направила в бой ранние модификации.
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Общество
В Японии объявлен наивысший уровень опасности из-за тайфуна
Власти Японии объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном ливней в семи префектурах страны, включая Токио.
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Размер страховой пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров прогнозируется в 2020 году на уровне 16,4 тыс. рублей.
Футбол
Алекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией
Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Единоборства
Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента.