Футбол

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Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос создания единого фонда поддержки клубов в соответствии с предложенной губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным идеей, заявил президент РФС Александр Дюков.
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