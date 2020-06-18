Коронавирус
Rambler News ServiceРФС проведет расследование по факту вспышки коронавируса в ФК «Ростов»
Российский футбольный союз (РФС) совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) проведет расследование по факту вспышки коронавируса среди игроков «Ростова», сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.
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