Российский футбольный союз (РФС) совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) проведет расследование по факту вспышки коронавируса среди игроков «Ростова», сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.

РФС проведет расследование по факту вспышки коронавируса в ФК «Ростов»

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