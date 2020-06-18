Коронавирус

Rambler News ServiceRambler News ServiceРФС проведет расследование по факту вспышки коронавируса в ФК «Ростов»

Российский футбольный союз (РФС) совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) проведет расследование по факту вспышки коронавируса среди игроков «Ростова», сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Случай с „Ростовом“ — ЧП. В Сочи могут полететь только те, кто не на карантине». Прядкин и Алаев — о рестарте РПЛ

Sport24.ru09:30

«Ростову» грозит «технарь», клубы должны сами следить за болельщиками. РПЛ и РФС ответили на главные вопросы о рестарте

Матч ТВ09:03

Алаев: произошедшее в «Ростове», будет тщательно проанализировано с ФМБА

РИА Новости07:37

В РФС анонсировали расследование после заражения игроков «Ростова»

РБК08:23

РФС проведет расследование из-за вспышки коронавируса в «Ростове»

Metaratings07:34

Генсек РФС назвал ЧП ситуацию с «Ростовом»

Спорт-Экспресс07:32

Генсек РФС: случай с «Ростовом» — это ЧП. Мы не можем ждать, футбол нужно возвращать

Чемпионат07:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
504
Политика

Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Коммерсантъ 14:06
1,2K
Происшествия

В Калининграде мужчина поджег себя напротив отдела полиции

В Калининграде мужчина днем в четверг поджег себя перед зданием полиции.
РБК 12:26
11
Политика

Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили

Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
РБК 14:36
569
Космос

На МКС обнаружили источник концентрации бензола

Ньюс-НН 07:01
42
Здоровье

Больше всего коронавирусом за сутки заболели в Ростове и Шахтах

Новые случаи были выявлены в 21 муниципалитете области. Больше всего заболевших зафиксировано в Ростове -40 человек и в Шахтах – 35 человек.
Privet-Rostov.ru 05:47
1,2K
Футбол

«Челси» объявил о покупке Вернера

Игрок «Лейпцига» Тимо Вернер перешел в «Челси». Соответствующее заявление появилось на официальном сайте лондонского клуба.
Vprognoze.ru 05:41
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 15:28
1,1K
Происшествия

В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы

В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета 10:12
152
Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 16:09
155
Авто

Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

Замыкает список модель Ford EcoSport, у которой самым уязвимым местом специалисты назвали оптику и органы регулировки внешнего света.
32CARS.ru 15 июня в 15:46
9
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
787
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
147
Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
10
Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
781
Кино

В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи

ИнфоСМИ 08:56
82
Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
127
Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
796
Здоровье

Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача

Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша.
Evo-rus.com 09:26
211
Происшествия

Возле Финского залива от удара молнии погиб ребенок

В результате погодных капризов в Санкт-Петербурге произошел трагический инцидент — от удара молнией погиб семилетний мальчик.
Вести.Ru 15:44
30
Экономика

НДФЛ для богатых может вырасти до 15%

Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%. В правительстве эту информацию опровергают.
Газета.Ru 05:57
5K
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова отпраздновали «отмену развода»

Фанаты в комментариях выражают мнение о том, что Джиган с женой умышленно обманули подписчиков ради популярности, а сейчас празднуют отмену «липового развода».
Актуальные Новости 14:20
6
Футбол

«Наполи» в серии пенальти забрал у «Ювентуса» Кубок Италии

Inc-news.ru 03:47
Общество

В Белоруссии задержали кандидата в президенты

В Белоруссии задержали кандидата в президенты, бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, заявил глава комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель.
РИА Новости 12:27
526
Шоу-бизнес

Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса

Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена.
Газета.Ru 06:26
163
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2,3K
Политика

В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ

Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
REGNUM 04:21
39
Технологии

Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений

"Уязвимости, характерные именно для мобильных приложений, — возможность перебора телефонных номеров и превышения установленного лимита сообщений, — были найдены в 17 процентах и 14 процентах проектов соответственно", — заключили авторы отчета.
РИА Новости 13:43
1
Здоровье

С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко

Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
REGNUM 05:08
Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
6K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное