Коронавирус
Rambler News ServiceРФС проведет расследование по факту вспышки коронавируса в ФК «Ростов»
Российский футбольный союз (РФС) совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) проведет расследование по факту вспышки коронавируса среди игроков «Ростова», сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря РФС Александра Алаева.
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В Калининграде мужчина днем в четверг поджег себя перед зданием полиции.
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Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
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На МКС обнаружили источник концентрации бензола
Ньюс-НН 07:01
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Игрок «Лейпцига» Тимо Вернер перешел в «Челси». Соответствующее заявление появилось на официальном сайте лондонского клуба.
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«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
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Происшествия
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Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
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Газета.Ru 16:09
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
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Происшествия
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В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Общество
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Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
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РИА Новости вчера в 20:57
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
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В результате погодных капризов в Санкт-Петербурге произошел трагический инцидент — от удара молнией погиб семилетний мальчик.
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Экономика
НДФЛ для богатых может вырасти до 15%
Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%. В правительстве эту информацию опровергают.
Газета.Ru 05:57
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Фанаты в комментариях выражают мнение о том, что Джиган с женой умышленно обманули подписчиков ради популярности, а сейчас празднуют отмену «липового развода».
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«Наполи» в серии пенальти забрал у «Ювентуса» Кубок Италии
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В Белоруссии задержали кандидата в президенты, бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, заявил глава комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель.
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Газета.Ru 06:26
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Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ
Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
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Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений
"Уязвимости, характерные именно для мобильных приложений, — возможность перебора телефонных номеров и превышения установленного лимита сообщений, — были найдены в 17 процентах и 14 процентах проектов соответственно", — заключили авторы отчета.
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С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко
Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
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Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33