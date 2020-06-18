Коронавирус
РИА Новости«Ростову» грозит техническое поражение при неявке на игру с «Сочи»
Футбольному клубу "Ростов" будет засчитано техническое поражение, если "Сочи" не согласится перенести матч 23-го тура чемпионата России на другую дату, а "Ростов" не явится на игру, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 14:56, Ашберн
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru 14:10
Общество
Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико
В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
Происшествия
На складе в Мурманске произошел взрыв
Взрыв произошел на складе в Ленинском районе в Мурманске в четверг вечером, сообщил ТАСС источник во властных структурах региона.
ТАСС 14:06
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Политика
Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
На вопрос журналиста, могут ли в рабочий кабинет президента попасть поделки внуков или они могут позвонить ему, Путин ответил: «Дозвониться могут, они дозваниваются».
Ведомости 08:07
Футбол
«Fair Play года»: Карпин жестко раскритиковал «Сочи»
Напомним, что в декабре 2019 года матч 18-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и "Оренбургом" был перенесен из-за ангины у десяти футболистов черноморской команды.
Вести.Ru 14:31
Политика
Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили
Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
РБК 14:36
Наука
В Китае обнаружен вулкан, который может снова начать извергаться
Специалисты обнаружили две огромные магматические камеры под горой Вэй в Хэйлунцзяне, недалеко от границы с РФ и Северной Кореей.
Pravda.Ru 05:58
Политика
В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ
Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
REGNUM 04:21
Здоровье
Врач рассказала, чего категорически нельзя делать в жару
Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала "Вечерней Москве", кому категорически противопоказано находиться под прямыми лучами солнца в жаркую погоду.
РИА Новости 08:30
Общество
Умерла актриса из фильма «Белое солнце пустыни» Галина Дашевская
RT на русском 11:09
Энергетика
Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум
Объемы экспорта саудовской нефти в США могут упасть до минимальных за 35 лет значений, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Газета.Ru 10:18
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Общество
Экс-канцлера Австрии лишили прав за пьяное вождение
Правоохранители решили проверить бывшего канцлера на алкогольное опьянение и обнаружили свыше 0,8 промилле в её крови.
Говорит Москва 13:26
Общество
В России могут сократить новогодние каникулы из-за коронавируса
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой сокращения новогодних каникул в 2021 году.
Горобзор.ру 16 июня в 04:53
Авто
Появились снимки нового седана Geely на платформе Volvo
Компания Geely готовит к дебюту новый среднеразмерный седан на платформе CMA от Volvo.
Автоновости дня 08:46
Здоровье
У переболевших коронавирусом выявили общее осложнение
Канал 7+ 15 июня в 04:00
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета 10:12
Общество
Выданные до 11 июня школьные аттестаты могут стать действительными
Школьные аттестаты, выданные до приказа Минпросвещения РФ о выдачи документов без экзаменов, хотят признать действительными.
Газета.Ru вчера в 16:49
Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
Политика
Трамп допустил, что Китай преднамеренно распространил коронавирус
Президент США Дональд Трамп допустил, что Китай мог преднамеренно распространить коронавирус за пределы своей страны, чтобы нанести экономический ущерб другим странам, пишет газета The Wall Street Journal.
Газета.Ru 13:55
Общество
Полиция пришла минувшей ночью в редакцию телеканала «Дождь»
Четверо мужчин в штатском, представившиеся полицейскими, нагрянули в редакцию «Дождя» в полпервого ночи и потребовали, чтобы корреспондент Антон Баев проехал с ними.
Эхо Москвы 07:04
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Авто
Появились изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
Единственный серийный пикап российского производства выпускается Ульяновским автопредприятием в единственном экземпляре, однако художники «Колеса.ру» решили изобразить модель в более «тяжелом» исполнении.
SpeedMe 08:03
Общество
Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Ереван, 18 июня 2020, 16:53 — REGNUM Апелляционный суд Еревана освободил из-под стражи бывшего президента Армии Роберта Кочаряна.
REGNUM 09:53