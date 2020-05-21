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РИА НовостиРФС объяснил, от чего зависит возобновление тренировок клубов РПЛ
Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) по развитию Максим Митрофанов заявил, что пока рано говорить о точных сроках начала тренировок для всех клубов РПЛ, но даже после окончания ограничений нельзя забывать о мерах предосторожности.
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Если какие-то ограничения 1 июня сняты не будут, у нас есть резервная дата - 28 июня. Это обсуждалось на общем собрании клубов. А если невозможно будет возобновить чемпионат, значит, его нужно будет прекращать. Но это не значит, что следующий начнется 1 июля.
— Максим Митрофанов, российский иллюстраторBobsoccer 12:20
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