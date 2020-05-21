Если какие-то ограничения 1 июня сняты не будут, у нас есть резервная дата - 28 июня. Это обсуждалось на общем собрании клубов. А если невозможно будет возобновить чемпионат, значит, его нужно будет прекращать. Но это не значит, что следующий начнется 1 июля.

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) по развитию Максим Митрофанов заявил, что пока рано говорить о точных сроках начала тренировок для всех клубов РПЛ, но даже после окончания ограничений нельзя забывать о мерах предосторожности.

РФС объяснил, от чего зависит возобновление тренировок клубов РПЛ

Армия и оружие Шойгу назвал главную военную угрозу безопасности России Глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил о том, что западное стратегическое направление представляет наибольшую угрозу для военной безопасности страны. 50

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Политика Путин поддержал выдвижение краснодарского губернатора на второй срок Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вновь баллотироваться на должность главы региона. 64

Экономика Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом В случае утраты контроля над инфляцией после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, власти могут запретить частным лицам владеть золотом. 9

Общество Информацию о коронавирусе у Кадырова прокомментировали в Чечне В Чечне прокомментировали информацию о заражении Рамзана Кадырова коронавирусом.

Политика Ширвиндт эмоционально ответил Гордону, чей Крым Худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, во время которого объяснил, кому на самом деле принадлежит Крым. 24

Общество Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными. 13

Политика Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное. 99

Экономика «Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти». 801

Экономика Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков. 41

Политика Зеленский подписал «антиколомойский» закон по требованию МВФ Президент Украины Владимир Зеленский подписал так называемый "антиколомойский" закон, принятие которого от Киева потребовал Международный валютный фонд (МВФ).

Игры Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача - в этот раз пользователям предлагается шестая часть культовой серии Civilization.

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,9K

Общество В России пассажиров самолётов обяжут носить маски и перчатки Росавиация сообщила, что пассажиров самолётов во время полёта обяжут носить маски и перчатки из-за эпидемии коронавируса.

Общество На разгон митингов в России за пять лет ушло 7,3 млрд рублей За последние пять лет российские ведомства потратили больше 7 миллиардов рублей на закупку спецсредств для разгона протестующих.

Хоккей «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Гудачеком Нижнекамск, Татария, 21 мая 2020, 12:38 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Либором Гудачеком.

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K