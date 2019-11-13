РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВиктор Гончаренко прибыл на заседание КДК РФС

Сочи — ЦСКА
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, 10 ноября
Сочи, Стадион «Фишт»
Андрей Мостовой
7′
16′
Миха Мевля
18′
Игорь Дивеев
21′
Вадим Карпов
Дмитрий Полоз
45′+2′
52′
Иван Обляков
Сослан Джанаев
52′
55′
Федор Чалов
58′
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
Душан Лагатор
59′
Эльмир Набиуллин
Павел Шакуро
60′
Кристиан Нобоа
Никита Бурмистров
68′
71′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
74′
Иван Обляков
Иван Миладинович
Антон Заболотный
79′
85′
Никола Влашич
Алан Дзагоев
Федор Кудряшов
87′
90′+1′
Кристиян Бистрович
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прибыл на заседание КДК РФС по итогам 16-го тура чемпионата России. Сегодня комитет рассмотрит инцидент с участием белорусского специалиста в перерыве матча "Сочи" — ЦСКА (2:3).
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