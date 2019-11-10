РПЛ

Газета.RuГазета.RuРФС рассмотрит слова тренера ЦСКА Гончаренко в адрес судьи

Сочи — ЦСКА
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
Андрей Мостовой
7′
16′
Миха Мевля
18′
Игорь Дивеев
21′
Вадим Карпов
Дмитрий Полоз
45′+2′
52′
Иван Обляков
Сослан Джанаев
52′
55′
Федор Чалов
58′
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
Душан Лагатор
59′
Эльмир Набиуллин
Павел Шакуро
60′
Кристиан Нобоа
Никита Бурмистров
68′
71′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
74′
Иван Обляков
Иван Миладинович
Антон Заболотный
79′
85′
Никола Влашич
Алан Дзагоев
Федор Кудряшов
87′
90′+1′
Кристиян Бистрович
В перерыве матча главный тренер армейского клуба Виктор Гончаренко позволил себе нецензурную брань в адрес судейской бригады. Недовольство наставника ЦСКА вызвал в том числе и пенальти, который был назначен в ворота москвичей в конце первого тайма. На заседании КДК этому вопросу уделят внимание.
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