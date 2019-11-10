Футбол

Газета.RuГазета.RuРФС рассмотрит слова тренера ЦСКА Гончаренко в адрес судьи

Сочи — ЦСКА
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Сочи, Стадион «Фишт»
Андрей Мостовой
7′
16′
Миха Мевля
18′
Игорь Дивеев
21′
Вадим Карпов
Дмитрий Полоз
45′+2′
52′
Иван Обляков
Сослан Джанаев
52′
55′
Федор Чалов
58′
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
Душан Лагатор
59′
Эльмир Набиуллин
Павел Шакуро
60′
Кристиан Нобоа
Никита Бурмистров
68′
71′
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
74′
Иван Обляков
Иван Миладинович
Антон Заболотный
79′
85′
Никола Влашич
Алан Дзагоев
Федор Кудряшов
87′
90′+1′
Кристиян Бистрович
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) будет рассматривать инцидент, произошедший во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" - ЦСКА, сообщает ТАСС.
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