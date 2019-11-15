Футбол
МК-СпортРФС предложил Черчесову продлить контракт главного тренера сборной
Российский футбольный союз (РФС) предложил новый контракт главному тренеру сборной страны по футболу Станиславу Черчесову. Об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на главу организации Александра Дюкова.
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Происшествия
Пограничник США выстрелил в россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов
Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Технологии
Корпорация Google запустила бесплатного «убийцу» SMS
Корпорация запустила собственные серверы, которые будут обрабатывать поток сообщений, обеспечивая поддержку сервиса RCS в ОС для смартфонов и планшетов.
Политика
Трамп отреагировал на признание Стоуна виновным во лжи
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал признание судом виновным в даче ложных показаний своего бывшего советника Роджера Стоуна.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент республики Северная Осетия-Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
Футбол
Стали известны 10 участников чемпионата Европы 2020 года
По итогам отборочных матчей, прошедших в четверг, определились 10 из 24 команд, которые сыграют на чемпионате Европы 2020 года по футболу.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Космос
На трех слонах и черепахе: в Далласе начался форум сторонников теории плоской Земли
В американском Далласе собрались сторонники теории плоской Земли. Они не верят в то, что наша планета вращается вокруг Солнца.
Общество
Mash: умер политик Никита Исаев
Умер директор Института актуальной экономики Никита Исаев, сообщает Telegram-канал Mash.
Армия и оружие
Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Происшествия
В Татарстане при столкновении двух машин погибли четыре человека
Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Политика
Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17
Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Армия и оружие
Первые изображения новой российской боевой машины появились в Сети
Некоторое время назад в Сети был опубликован патент на новую пусковую установку.
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Общество
Британец стал миллионером, купив лотерейные билеты для больной жены
Житель Великобритании Кевин Френсис выиграл в лотерею миллион фунтов стерлингов, пытаясь развлечь больную жену, сообщает Daily Mirror.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Футбол
Сборная Италии одержала 10-ю победу подряд. Команду тренирует Манчини
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в больнице
Пропавшая в четверг вечером актриса, мать актера Александра Носика Мария Стерникова нашлась в одной из московский больниц.
Футбол
Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот
Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета».
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.
Экономика
ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей
В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Происшествия
Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Благовещенский городской суд арестовал генерального директора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чей сотрудник впустил вооруженного студента в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Игры
Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare
Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.