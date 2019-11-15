Российский футбольный союз (РФС) предложил новый контракт главному тренеру сборной страны по футболу Станиславу Черчесову. Об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на главу организации Александра Дюкова.

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