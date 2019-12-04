Футбол

Нева СпортНева СпортРФС прокомментировал задержания фанатов «Спартака»

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 1 декабря
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
РФС прокомментировал информацию о задержаниях болельщиков «Спартака» перед игрой 18-го тура российской премьер-лиги против «Зенита».
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