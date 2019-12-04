РФС прокомментировал информацию о задержаниях болельщиков «Спартака» перед игрой 18-го тура российской премьер-лиги против «Зенита».

Политика В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Политика WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.

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Происшествия Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины.

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Политика Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита» Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».

Авто В России подешевели автомобили марки Ravon На официальном сайте марки в России появилась информация о снижении цен на автомобили Ravon R2, Ravon Nexis R3 и Ravon R4.