Футбол
News.ruРФС изменил наказание «Зениту» за драку фанатов с ОМОНом
Российский футбольный союз (РФС) на заседании Апелляционного комитета принял решение удовлетворить жалобу «Зенита» и смягчить наказание петербургскому клубу за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
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Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Происшествия
В лобовое стекло самолета «Уральских авиалиний» врезалась птица
"Во время выполнения рейса U6-261 Москва-Екатеринбург в лобовое стекло самолета ударилась птица", - подтвердили "Интерфаксу" пресс-службе перевозчика.
Российская газета 04:18
Политика
Кулеба призвал Украину отказаться от «русского мира»
Украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба заявил, что для достижения своих целей по вхождению в Евросоюз Украина должна отказаться от «русского мира», с коим ассоциируется в Европе.
Аргументы недели 04:40
Общество
Медведев поручил изменить продуктовую корзину россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины.
РБК 04:08
Музыка
Олег Винник попал в базу данных «Миротворец»
Знаменитый украинский певец Олег Винник пополнил список базы данных «Миротворец». Об этом сообщается на скандальном сайте Украины.
iReactor 03:56
Авто
Два новых электрических внедорожника представил Bollinger
Прошло более двух лет с тех пор, как мы увидели первый внедорожник Bollinger B1, и почти год с момента появления пикапа B2, но эти бета-прототипы демонстрируют гораздо больше, чем стремление к бездорожью, и дизайн, который опирается исключительно на прямые углы.
SpeedMe 00:34
Политика
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Московский Комсомолец 25 сентября в 09:34
Политика
Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
Внешнеполитическое ведомство Киргизии выразило озабоченность высказываниями российского журналиста Андрея Малахова в адрес жителей республики.
ТАСС 02:09
Политика
Ульянов оценил перспективы сокращения Ираном обязательств по СВПД
Четвертый этап по сокращению обязательств Ирана в рамках СВПД, скорее всего, наступит в начале ноября, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новости 04:35
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
В Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку после ошибки врачей.
РИА Новости 02:01
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Гаджеты
Core i9-9900KS обойдется покупателям дороже, чем Core i9-9900K
Ранее сообщалось, что новый процессор обойдется покупателям в 500-600 долларов, однако указанная стоимость – рекомендованная цена Core i9-9900K, поэтому вряд ли информация достоверная.
Anonsens 04:37
Происшествия
В Приморье задержали три шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР
В Приморье задержали три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
РИА Новости 02:49
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС вчера в 18:04
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
Происшествия
В Москве арестовали собиравших деньги на теракты исламистов
Суд в Москве заключил под стражу девять сторонников террористической организации «Исламское государство»*, собиравших деньги для боевиков в Сирии и Ираке.
RT на русском 04:19
Происшествия
Пожар в ресторане Набережных Челнов обернулся гибелью подростка
Росбалт вчера в 14:52
Экономика
В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru вчера в 01:23
Общество
Facebook начал скрывать количество лайков под постами
С 27 сентября австралийские пользователи платформы не видят количество лайков под публикациями, пишет TechCrunch.
Adindex.ru 04:14
Политика
На Украине поддержали введение двойного гражданства, но не с Россией
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что введение двойного гражданства отвечает интересам страны, если это не касается его признания с Россией.
Известия 04:26
Общество
Московским школьникам пытались запретить ходить в туалет на уроках
Администрация московской школы №1799 выпустила распоряжение о запрете учителям отпускать учеников в туалет во время занятий, сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 04:53
Авто
Двигатель Subaru EJ20 уходит на пенсию
На Tokio Motor Show представят последний WRX STI с двигателем EJ 20. Нынешнему поколению Subaru WRX STI уже шесть лет.
Car.ru 25 сентября в 12:09
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 25 сентября в 10:06
Культура
Совладелец «Первого канала» и СТС займется анимацией
Национальная медиа группа (НМГ), владеющая долями «Первого канала», РЕН ТВ, «Пятого канала» и СТС, впервые проинвестирует проект анимационного мультсериала, сообщает РБК со ссылкой на представителя «НМГ студии».
Ведомости 02:22
Автоспорт
Гран-при России «Формулы-1» может переехать из Сочи в Петербург
Газета Metro вчера в 07:53