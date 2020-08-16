Происшествия
Газета.RuРФС выразил соболезнования в связи со смертью 17-летнего футболиста
Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на смерть 17-летнего футболиста Михаила Колосова. Игрок команды ГБУ САШ Москомспорта "Олимпик" скончался 15 августа во время матча на базе в Рублево. Колосов внезапно потерял сознание, после чего у него начались судороги.
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Политика
Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске
Переговоры с Путиным Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, "в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне".
RT на русском 11:47
Общество
Проходивший просмотр в «Челси» внук Назарбаева скончался в Лондоне
ProstoProSport 08:50
Автоспорт
Стюарды объяснили, почему оштрафовали Квята на пять секунд
Стюарды гонки Гран-при Испании Формулы-1, прошедшего на трассе «Каталунья», обнародовали официальное разъяснение по штрафу, который от них заработал российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят.
Чемпионат 11:49
Шоу-бизнес
Певица Валентина Легкоступова скончалась в Москве
В Москве на 55-м году жизни скончалась певица Валентина Легкоступова, заслуженная артистка РФ.
Татар-информ 14 августа в 15:18
Футбол
Игроки «Барселоны» хотят досрочных выборов президента клуба
Футболисты "Барселоны" требуют провести досрочные выборы президента клуба, сообщает AS.
Газета.Ru 12:05
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева резко ответила критикам ее тела
Часть пользователей предположили наличие дистрофии, но были и более резкие высказывания с отчетливо негативным окрасом.
Актуальные Новости 11:28
Здоровье
Минздрав Абхазии заявил о нехватке медиков для борьбы с коронавирусом
Министерство здравоохранения Абхазии заявило, что в республике не хватает медицинского персонала для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:33
Политика
Посол Ирана опроверг информацию об изъятии США иранского топлива
Посол Ирана в Венесуэле Ходжат Солтани в пятницу опроверг информацию американской газеты The Wall Street Journal о том, что власти США конфисковали иранское топливо.
ТАСС 14 августа в 05:38
Общество
В МВД Белоруссии прокомментировали гибель участника протестов в Минске
В Александра Тарайковского, который погиб во время протестных акций в Минске, могли стрелять из нелетального оружия.
Lenta.ru 11:29
Политика
Премьер Чехии призвал Евросоюз вмешаться в ситуацию в Белоруссии
Евросоюз должен вмешаться в ситуацию в Белоруссии и помочь оппозиции сменить режим, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
Daily Storm 12:24
Политика
В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении
В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
RT на русском 11:12
Общество
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Работы на горе Куштау Башкирской содовой компанией будут приостановлены до нахождения компромисса, заявил протестующим против разработки шихана глава Башкирии Радий Хабиров.
Известия 11:05
Происшествия
В Минске задержали подозреваемых во взрыве СВУ
В Минске 15 августа были задержаны двое мужчин и женщина, подозреваемые во взрыве самодельного взрывного устройства возле универмага «Беларусь».
BFM.ru 12:47
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Алина Загитова набрала минимальные баллы по ЕГЭ
По обществознанию олимпийская чемпионка набрала 44 балла, а по русскому языку – 51 балл. Показателя в 95 баллов достаточно для поступления.
Evo-rus.com 03:04
Общество
Названы самые опасные места распространения коронавируса
Ночные клубы, пабы и бары являются самыми опасными местами по распространению коронавируса.
РИА Новости 11:20
Здоровье
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Новую версию возникновения инфекции представили вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон, пишет The Sun.
Lenta.ru 12:48
Экономика
Мордовия получила отсрочку по выплате госдолга до 2029 года
Мордовия получила отсрочку по выплате части госдолга: федеральный центр продлил срок возврата бюджетных кредитов на сумму 15,8 миллиарда рублей до 2029 года.
Российская газета вчера в 12:13
Происшествия
В Сомали вооруженные люди напали на отель
В Могадишо вооруженные люди напали на отель, пишет Somali Guardian. Как минимум десять человек, включая официальных лиц, погибли.
Газета.Ru 11:50
Происшествия
Севшее на мель у берегов Маврикия судно Wakashio раскололось надвое
Судно MV Wakashio, которое село на мель у юго-восточной оконечности острова Маврикий 25 июля, практически пополам раскололось днем в субботу, 15 августа.
Известия вчера в 23:25
Общество
МВД напомнило об уголовной ответственности за нелегальный техосмотр
C 27 июля в России вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которыми вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
РБК вчера в 23:24
Политика
NBC News: Трамп планирует встретиться с Путиным до выборов в США
Президент США Дональд Трамп сообщил помощникам, что хотел бы лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным до ноябрьских выборов.
Ведомости 10:34
Здоровье
Названы смертельно опасные продукты
Американское Управление по санитарному надзору составило список смертельно опасных продуктов, которые ежедневно употребляются в пищу.
РИА Новости 11:05
Спорт
A Total War Saga: Troy получили более 7,5 млн игроков в EGS
A Total War Saga: Troy вышла в EGS 13 августа. В первые 24 часа игру можно было забрать бесплатно.
Cyber.sports.ru 14 августа в 13:58
Кино
Кристофер Нолан работает над спин-оффом «Начала»
Как сообщает портал We Got This Covered, Кристофер Нолан работает над новым фильмом, чье действие будет происходить в мире «Начала».
OvideO.ru 10:33
Экономика
Аксаков назвал биткоин угрозой для финансовой системы
Признание криптовалюты в качестве платежного средства наравне с рублем приведет к разрушению финансовой системы, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в интервью «RT».
РБК 14 августа в 03:16
Армия и оружие
Израильские ВВС дважды за ночь нанесли удары по военным объектам ХАМАС
Израильские военные дважды за ночь нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ВВС Израиля.
Народные новости 04:10
Политика
Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию
В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС вчера в 23:53
Политика
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
Читатели японской газеты Hokkaido Shimbun возмутились выпуском в России монеты, посвященной Курильской десантной операции.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:53
Общество
У посольства Белоруссии в Москве выстроилась живая цепь
У посольства Белоруссии в России выстроились в цепь из людей, которые держат в руках белую ленту.
Коммерсантъ 11:31