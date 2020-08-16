Происшествия

Газета.RuГазета.RuРФС выразил соболезнования в связи со смертью 17-летнего футболиста

Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на смерть 17-летнего футболиста Михаила Колосова. Игрок команды ГБУ САШ Москомспорта "Олимпик" скончался 15 августа во время матча на базе в Рублево. Колосов внезапно потерял сознание, после чего у него начались судороги.
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В академии «Строгино» сообщили, что умерший 17-летний футболист Колосов не испытывал проблем со здоровьем

Sport24.ru06:05

В ФК «Строгино» заявили, что у умершего игрока не было проблем со здоровьем

Российская газета07:44

Умерший 17-летний футболист не имел проблем со здоровьем

Советский спорт05:55

Академия «Строгино» прокомментировала смерть 17-летнего футболиста

Газета.Ru06:47

Умер 17-летний игрок школы Москомспорта «Олимпик». Он потерял сознание во время матча

Sports.ru07:15

РФС выразил соболезнования родным и близким умершего 17-летнего футболиста

Чемпионат04:45

РФС выступил с заявлением о смерти 17-летнего футболиста в Москве

Спорт-Экспресс04:56
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Политика

Лукашенко заявил о гибели Белоруссии в случае повторных выборов

Белоруссия погибнет в случае проведения повторных президентских выборов, заявил Александр Лукашенко, выступая на митинге своих сторонников на площади Независимости в Минске.
НТВ 07:26
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Шоу-бизнес

Певица Валентина Легкоступова скончалась в Москве

В Москве на 55-м году жизни скончалась певица Валентина Легкоступова, заслуженная артистка РФ.
Татар-информ 14 августа в 15:18
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Шоу-бизнес

Беременная Наталья Подольская улетела на отдых в Турцию без мужа

Наталья Подольская объявила о беременности и укатила на отдых в Турцию.
Территория новостей 05:00
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Общество

В Лондоне скончался 30-летний внук Назарбаева

В Лондоне скончался 30-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает новостной портал zakon.kz.
BFM.ru 07:22
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Происшествия

Семь случаев заражения выявлено в Севастополе за минувшие сутки

В Севастополе за минувшие сутки выявлено семь случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Новый Севастополь 06:16
4
Армия и оружие

NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное дело вчера в 10:57
13
Политика

Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает "БелТА".
Газета.Ru 06:43
23
Политика

Путин и Лукашенко снова обсудили ситуацию в Белоруссии по телефону

Коммерсантъ 06:57
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Происшествия

Суд арестовал родителей ребенка, которого держали вниз головой

ТАСС 08:08
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Общество

Умер народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко

Коммерсантъ 07:32
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Футбол

Тьяго Алькантара подпишет с «Ливерпулем» четырехлетний контракт

Отмечается, что Тьяго подпишет четырехлетний контракт с английским клубом и уже сказал партнерам по команде, что собирается двигаться дальше.
Советский спорт 07:35
Происшествия

Четверо детей пострадали при пожаре в жилом доме в Мурманской области

Пожарные спасли шесть человек, включая четверых пострадавших детей, в ходе тушения пожара в лоджиях и на кровле жилого дома в Мурманской области.
ТАСС 07:50
Технологии

«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями

В слежке за пользователями давным-давно подозреваются смартфоны, планшетные ПК и портативные компьютеры.
Discover24 02:56
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Общество

Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц

Третий пострегистрационный этап, исследования вакцины от коронавируса, начнется в течение 7-10 дней, пояснил Гинцбург.
Российская газета 06:11
1,2K
Политика

Зеленский оценил решение Белоруссии передать России 32 задержанных

Зеленский подчеркнул, что решение Минска выглядит странным и несправедливым, а также не соответствует духу дружеских отношений между Белоруссией и Украиной.
РИА Новости вчера в 05:21
1,1K
Игры

Firaxis Games выпустила игру Civilization 6 для Android-устройств

Astera 14 августа в 08:05
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Шоу-бизнес

Гости показали, как веселились на свадьбе Светланы Бондарчук

Зарегистрировали брак в Гагаринском ЗАГСе. Друзья Бондарчук уже опубликовали первые фото и видео торжества.
РИА Новости 02:24
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Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 13 августа в 14:54
1,5K
Происшествия

Опубликовано видео с моментом гибели протестующего в Минске

В Сети опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского, который принимал участие в акции протеста 10 августа в Минске.
НТВ вчера в 13:25
483
Политика

Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе

Задержанные под Минском россияне рассказали в эфире телеканала "Россия 24", куда направлялись.
РИА Новости 07:13
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Общество

Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Газета.Ru 05:18
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Экономика

Катасонов: мировая финансовая элита обесценит доллар одним решением

Мировые банкиры прекрасно понимают, что основанная на долларе финансовая система подходит к своему логическому концу, поэтому они стремятся перевести свои средства в биткоины, полагает экономист Валентин Катасонов.
Экономика сегодня 06:38
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Политика

Жириновский назвал единственный путь выхода из кризиса для Лукашенко

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поведал о своем мнении насчет того, что необходимо сделать президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чтобы выйти из сложившейся в стране ситуации.
CT news 03:51
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Игры

Вышел новый геймплейный ролик Iron Harvest о Саксонской империи

На канале Deep Silver вышел новый геймплейный ролик стратегии Iron Harvest, который посвящён одной из фракций — Саксонской империи.
Игромания.ру 14 августа в 11:05
2
Происшествия

Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии

Свидетельница аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой, рассказала телеканалу НТВ о новых подробностях трагедии.
РИА Новости вчера в 20:23
73
Здоровье

В Петербурге число больных COVID-19 превысило 34 тысячи человек

Суточный прирост числа успешно завершивших курс лечения от COVID-19 горожан сократился по сравнению с концом июня — началом июля (пик 2 июля — 849 человек) и составил 53 человека (общее число — 24 555).
ИА Красная Весна 04:28
2
Происшествия

В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау

Обновлено в 17:18 В Башкирии задержаны более 20 активистов, которые протестовали против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау, сообщил "Интерфаксу" адвокат Эмиль Галимов.
BFM.ru вчера в 08:39
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Наука

Установлен точный порядок возникновения первых симптомов коронавируса

Ученые считают, что знание порядка возникновения симптомов КОВИД-19 поможет людям своевременно обратиться за профессиональной помощью медиков.
Evo-rus.com 04:25
65
Общество

Лидер «Коммунистов России» призвал не пускать Малышеву в Россию

Руководитель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин призвал не пускать обратно в Россию врача и телеведущую Елену Малышеву.
Газета.Ru вчера в 12:33
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Политика

Лукашенко дважды упомянул Украину в обращении к белорусам

Rusvesna.su 08:19
Главное