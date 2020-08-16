Происшествия
Газета.RuРФС выразил соболезнования в связи со смертью 17-летнего футболиста
Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на смерть 17-летнего футболиста Михаила Колосова. Игрок команды ГБУ САШ Москомспорта "Олимпик" скончался 15 августа во время матча на базе в Рублево. Колосов внезапно потерял сознание, после чего у него начались судороги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7382 источника, обновлено в 08:25, Ашберн
Политика
Лукашенко заявил о гибели Белоруссии в случае повторных выборов
Белоруссия погибнет в случае проведения повторных президентских выборов, заявил Александр Лукашенко, выступая на митинге своих сторонников на площади Независимости в Минске.
НТВ 07:26
Шоу-бизнес
Певица Валентина Легкоступова скончалась в Москве
В Москве на 55-м году жизни скончалась певица Валентина Легкоступова, заслуженная артистка РФ.
Татар-информ 14 августа в 15:18
Шоу-бизнес
Беременная Наталья Подольская улетела на отдых в Турцию без мужа
Наталья Подольская объявила о беременности и укатила на отдых в Турцию.
Территория новостей 05:00
Общество
В Лондоне скончался 30-летний внук Назарбаева
В Лондоне скончался 30-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает новостной портал zakon.kz.
BFM.ru 07:22
Происшествия
Семь случаев заражения выявлено в Севастополе за минувшие сутки
В Севастополе за минувшие сутки выявлено семь случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Новый Севастополь 06:16
Армия и оружие
NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками
Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное дело вчера в 10:57
Политика
Глава МВД Белоруссии обещает разобраться с насилием со стороны милиции
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев обещает разобраться с каждым случаем насилия со стороны сотрудников милиции в отношении протестующих, проверки будут проводиться после стабилизации ситуации в стране, сообщает "БелТА".
Газета.Ru 06:43
Футбол
Тьяго Алькантара подпишет с «Ливерпулем» четырехлетний контракт
Отмечается, что Тьяго подпишет четырехлетний контракт с английским клубом и уже сказал партнерам по команде, что собирается двигаться дальше.
Советский спорт 07:35
Происшествия
Четверо детей пострадали при пожаре в жилом доме в Мурманской области
Пожарные спасли шесть человек, включая четверых пострадавших детей, в ходе тушения пожара в лоджиях и на кровле жилого дома в Мурманской области.
ТАСС 07:50
Технологии
«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями
В слежке за пользователями давным-давно подозреваются смартфоны, планшетные ПК и портативные компьютеры.
Discover24 02:56
Общество
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц
Третий пострегистрационный этап, исследования вакцины от коронавируса, начнется в течение 7-10 дней, пояснил Гинцбург.
Российская газета 06:11
Политика
Зеленский оценил решение Белоруссии передать России 32 задержанных
Зеленский подчеркнул, что решение Минска выглядит странным и несправедливым, а также не соответствует духу дружеских отношений между Белоруссией и Украиной.
РИА Новости вчера в 05:21
Игры
Firaxis Games выпустила игру Civilization 6 для Android-устройств
Astera 14 августа в 08:05
Шоу-бизнес
Гости показали, как веселились на свадьбе Светланы Бондарчук
Зарегистрировали брак в Гагаринском ЗАГСе. Друзья Бондарчук уже опубликовали первые фото и видео торжества.
РИА Новости 02:24
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 13 августа в 14:54
Происшествия
Опубликовано видео с моментом гибели протестующего в Минске
В Сети опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован момент гибели 34-летнего Александра Тарайковского, который принимал участие в акции протеста 10 августа в Минске.
НТВ вчера в 13:25
Политика
Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе
Задержанные под Минском россияне рассказали в эфире телеканала "Россия 24", куда направлялись.
РИА Новости 07:13
Общество
Умер младший брат президента США Роберт Трамп
Газета.Ru 05:18
Экономика
Катасонов: мировая финансовая элита обесценит доллар одним решением
Мировые банкиры прекрасно понимают, что основанная на долларе финансовая система подходит к своему логическому концу, поэтому они стремятся перевести свои средства в биткоины, полагает экономист Валентин Катасонов.
Экономика сегодня 06:38
Политика
Жириновский назвал единственный путь выхода из кризиса для Лукашенко
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поведал о своем мнении насчет того, что необходимо сделать президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чтобы выйти из сложившейся в стране ситуации.
CT news 03:51
Игры
Вышел новый геймплейный ролик Iron Harvest о Саксонской империи
На канале Deep Silver вышел новый геймплейный ролик стратегии Iron Harvest, который посвящён одной из фракций — Саксонской империи.
Игромания.ру 14 августа в 11:05
Происшествия
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
Свидетельница аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой, рассказала телеканалу НТВ о новых подробностях трагедии.
РИА Новости вчера в 20:23
Здоровье
В Петербурге число больных COVID-19 превысило 34 тысячи человек
Суточный прирост числа успешно завершивших курс лечения от COVID-19 горожан сократился по сравнению с концом июня — началом июля (пик 2 июля — 849 человек) и составил 53 человека (общее число — 24 555).
ИА Красная Весна 04:28
Происшествия
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Обновлено в 17:18 В Башкирии задержаны более 20 активистов, которые протестовали против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау, сообщил "Интерфаксу" адвокат Эмиль Галимов.
BFM.ru вчера в 08:39
Наука
Установлен точный порядок возникновения первых симптомов коронавируса
Ученые считают, что знание порядка возникновения симптомов КОВИД-19 поможет людям своевременно обратиться за профессиональной помощью медиков.
Evo-rus.com 04:25
Общество
Лидер «Коммунистов России» призвал не пускать Малышеву в Россию
Руководитель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин призвал не пускать обратно в Россию врача и телеведущую Елену Малышеву.
Газета.Ru вчера в 12:33
Политика
Лукашенко дважды упомянул Украину в обращении к белорусам
Rusvesna.su 08:19