РФС выразил соболезнования в связи со смертью 17-летнего футболиста
Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на смерть 17-летнего футболиста Михаила Колосова. Игрок команды ГБУ САШ Москомспорта "Олимпик" скончался 15 августа во время матча на базе в Рублево. Колосов внезапно потерял сознание, после чего у него начались судороги.В источнике
С чего всё началось
В Москве подросток умер, потеряв сознание на футбольной тренировке
17-летний мальчик умер сегодня, потеряв сознание во время футбольной тренировки на западе Москвы. Как стало известно «МК», инцидент произошел в 10.30 на улице Василия Ботылева, на стадионе «Рублево».
Московский Комсомолецвчера в 15:34
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