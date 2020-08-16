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Газета.Ru
Газета.Ru

РФС выразил соболезнования в связи со смертью 17-летнего футболиста

Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на смерть 17-летнего футболиста Михаила Колосова. Игрок команды ГБУ САШ Москомспорта "Олимпик" скончался 15 августа во время матча на базе в Рублево. Колосов внезапно потерял сознание, после чего у него начались судороги.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

В Москве подросток умер, потеряв сознание на футбольной тренировке

17-летний мальчик умер сегодня, потеряв сознание во время футбольной тренировки на западе Москвы. Как стало известно «МК», инцидент произошел в 10.30 на улице Василия Ботылева, на стадионе «Рублево».
Московский Комсомолецвчера в 15:34
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Ёлдаш

Во время тренировок умер 17-летний российский футболист

Ёлдаш05:34
РИА Новости

В Москве умер 17-летний футболист

РИА Новости04:01
Metaratings

17-летний футболист скончался во время тренировки на западе Москвы

Metaratings04:17
Московский Комсомолец

В Москве скоропостижно скончался 17-летний футболист

Московский Комсомолец05:45
Чемпионат

РФС выразил соболезнования родным и близким умершего 17-летнего футболиста

Чемпионат04:45
Sport24.ru

РФС выясняет обстоятельства смерти 17-летнего футболиста

Sport24.ru04:44
Спорт-Экспресс

РФС выступил с заявлением о смерти 17-летнего футболиста в Москве

Спорт-Экспресс04:56

НАСА впервые удалось отразить от Луны на Землю лазерный луч

Одна из причин, по которой инженеры разместили рефлектор на LRO, заключалась в том, чтобы он мог служить в качестве первозданной цели, чтобы помочь проверить отражающую способность панелей, оставленных на поверхности Луны около 50 лет назад.
ГЛАС.RU13 августа в 04:26

Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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