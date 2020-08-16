РФС выразил соболезнования в связи со смертью 17-летнего футболиста

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Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на смерть 17-летнего футболиста Михаила Колосова. Игрок команды ГБУ САШ Москомспорта "Олимпик" скончался 15 августа во время матча на базе в Рублево. Колосов внезапно потерял сознание, после чего у него начались судороги.