Футбол
ЧемпионатРФС заключил партнёрское соглашение с «Магнитом»
Российский футбольный союз заключил партнёрское соглашение с ритейл-группой «Магнит», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
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Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Футбол
Григорий Иванов: «Надеюсь, Егоров нас услышал. Если тренер плохо работает, его убирают. Так и здесь»
Порой смотрю на другие клубы, там тренеры тоже сетуют, что не все получилось.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Политика
Путин помиловал десять выданных Украине заключённых
Президент России Владимир Путин помиловал десять украинских граждан из 35 выданных Незалежной в рамках договорённостей о взаимном обмене.
News.ru 03:57
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
В Управделами президента заявили, что Олег Смоленков у них не работал
Олег Смоленков, которого СМИ назвали информатором ЦРУ, эвакуированным из России в 2017 году, в Управделами президента не работал.
Интерфакс 04:20
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Общество
В Роскачестве назвали продукты питания, которые нельзя мыть
Перед приготовлением некоторые продукты питания не только не рекомендуется мыть, но и настоятельно советуется не делать этого, так как подобные действия могут привести к распространению патогенных бактерий.
REGNUM 04:21
Здоровье
Онлайн-реестр прививок создан в Москве
Электронный реестр детских прививок запустили в Москве к новому учебному году.
Вечерняя Москва 03:33
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Общество
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:55
Экономика
Доход российских компаний от экспорта СПГ за семь месяцев вырос на 75%
Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - июле 2019 года увеличили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 75% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. - до $4,961 млрд.
ТАСС 04:19
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Политика
Китай раскритиковал США из-за ареста сотрудника «Ростеха» в Италии
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти Китая крайне скептически относятся к действиям американского правительства в связи с подготовкой экстрадиции в США россиянина, арестованного в Италии.
Взгляд.ру 04:14
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Недвижимость
Спрос на аренду дач летом 2019 года превысил сезонную норму на 12%
Летний показатель сезонного спроса на рынке загородного найма в Подмосковье превысил среднестатистическую сезонную норму за последние десять лет на 12%.
РБК 04:46
Здоровье
В Приморье приняли пятилетнюю программу развития паллиативной помощи
Власти Приморья утвердили программу развития паллиативной помощи на ближайшие пять лет, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России 03:32
Политика
Хаджимба во второй раз избран президентом Абхазии
iReactor вчера в 12:01
Гаджеты
За считанные часы до анонса новых iPhone стало известно об отмене ряда ожидаемых функций
Аналитик считает, что новые iPhone не получат двустороннюю беспроводную зарядку, так как эффективность зарядки не соответствует высоким требованиям Apple.
iXBT.com 03:50
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Единоборства
Фергюсон рассказал о стычке с командой Хабиба в отеле
Спорт-Экспресс 04:25