Футбол
ЧемпионатРФС заключил партнёрское соглашение с «Магнитом»
Российский футбольный союз заключил партнёрское соглашение с ритейл-группой «Магнит», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
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Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Экономика
Лотерейными миллионерами за полугодие стали 490 россиян
С июля 2014 г все лотереи стали государственными и за это время 3652 россиян стало лотерейными миллионерами.
Вести.Финанс 05:52
Политика
Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году никаких государственных секретов ему никто не выдавал.
RT на русском 06:25
Общество
Более половины россиян назвали видеоигры вредными
Более половины россиян (58%) заявили, что от видеоигр больше вреда, чем пользы.
Известия 00:09
Происшествия
На Урале подросток погиб после падения на него футбольных ворот
Подросток скончался после падения на него футбольных ворот в Ивделе Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
РИА Новости 04:42
Политика
Путин наградил орденами Чилингарова и Куклачева
Российская газета 05:15
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика
Трамп заявил о срыве переговоров с талибами
RT на русском вчера в 15:10
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 02:53
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Почти половина трудового населения страны через 10 лет окажется невостребованной. К 2030-му году роботизация затронет более 20 млн человек.
Газета.Ru 03:03
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Экономика
Полисы в минусе: ОСАГО и каско подешевели на 4-5%
С начала года полисы ОСАГО для легкового автотранспорта граждан в России в среднем подешевели на 4%. В Москве — на 6,4%, в регионах меньшей убыточности отмечается более заметное снижение премии, рассказали в Банке России.
Известия вчера в 17:01
Политика
Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной
В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:56
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Происшествия
Пропавших под Тамбовом молодых людей нашли мёртвыми
Общественная служба новостей 05:10
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Общество
Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины
Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
Политсовет 03:02
Политика
Освобожденные российские и украинские заключенные рассказали о пытках
Николай Карпюк, переданный Киеву в рамках обмена заключенными с Москвой, рассказал о пытках, которые применялись к нему и другому обмененному заключенному Станиславу Клыху в российских тюрьмах.
Lenta.ru 05:40
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter.
РИА Новости 04:23
Экономика
В России почти на четверть подорожали авиабилеты
Как ранее сообщали «Кубанские новости», стоимость авиабилетов в России выросла на 7% по итогам первого полугодия 2019 года.
Кубанские новости 00:24
Здоровье
Девушка приняла злокачественную опухоль за беременность
Грейс Бейкер-Падден очень удивилась, когда узнала о своей беременности — девушка принимала противозачаточные таблетки, поэтому не ожидала ничего подобного.
Planet Today 05:46
Шоу-бизнес
Разин рассказал, как Белоусов застал Ветлицкую в постели с другим
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что известный исполнитель Женя Белоусов, который ушел из жизни в 1997 году, без ума любил певицу Наталью Ветлицкую.
Телепрограмма 05:27
Авто
В России началось производство обновленного Ford Transit
Завод «Форд Соллерс» в Елабуге начал серийное производство обновленного Ford Transit.
Автоновости дня 06:25
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло авиаудары по Идлибу
«С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют», — говорится в заявлении Минобороны.
Известия 05:58
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10