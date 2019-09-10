Футбол

ЧемпионатЧемпионатРФС заключил партнёрское соглашение с «Магнитом»

Российский футбольный союз заключил партнёрское соглашение с ритейл-группой «Магнит», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
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РФС заключил партнерское соглашение с сетью магазинов «Магнит»

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