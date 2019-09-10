Все про Спорт ру

Общество Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.

Экономика Лотерейными миллионерами за полугодие стали 490 россиян С июля 2014 г все лотереи стали государственными и за это время 3652 россиян стало лотерейными миллионерами.

Политика Лавров заявил, что Трамп не выдавал ему госсекретов США Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году никаких государственных секретов ему никто не выдавал.

Общество Более половины россиян назвали видеоигры вредными Более половины россиян (58%) заявили, что от видеоигр больше вреда, чем пользы.

Происшествия На Урале подросток погиб после падения на него футбольных ворот Подросток скончался после падения на него футбольных ворот в Ивделе Свердловской области, возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Политика Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Экономика В России вырастут детские пособия По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.

Общество В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек Почти половина трудового населения страны через 10 лет окажется невостребованной. К 2030-му году роботизация затронет более 20 млн человек.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Экономика Полисы в минусе: ОСАГО и каско подешевели на 4-5% С начала года полисы ОСАГО для легкового автотранспорта граждан в России в среднем подешевели на 4%. В Москве — на 6,4%, в регионах меньшей убыточности отмечается более заметное снижение премии, рассказали в Банке России.

Политика Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной В Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.

Политика Сенцов собрался вернуться в Крым на танках Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.

Политика В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Общество Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.

Политика Освобожденные российские и украинские заключенные рассказали о пытках Николай Карпюк, переданный Киеву в рамках обмена заключенными с Москвой, рассказал о пытках, которые применялись к нему и другому обмененному заключенному Станиславу Клыху в российских тюрьмах.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL Суд ЕС принял сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal, заявило министерство энергетики Польши в своем Twitter.

Экономика В России почти на четверть подорожали авиабилеты Как ранее сообщали «Кубанские новости», стоимость авиабилетов в России выросла на 7% по итогам первого полугодия 2019 года.

Здоровье Девушка приняла злокачественную опухоль за беременность Грейс Бейкер-Падден очень удивилась, когда узнала о своей беременности — девушка принимала противозачаточные таблетки, поэтому не ожидала ничего подобного.

Шоу-бизнес Разин рассказал, как Белоусов застал Ветлицкую в постели с другим Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что известный исполнитель Женя Белоусов, который ушел из жизни в 1997 году, без ума любил певицу Наталью Ветлицкую.

Авто В России началось производство обновленного Ford Transit Завод «Форд Соллерс» в Елабуге начал серийное производство обновленного Ford Transit.