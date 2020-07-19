Российский футбольный союз (РФС) объявил о замене одного из ассистентов VAR в матче полуфинала Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Спорт день за днем

Футбол «Урал» извинился перед болельщиками за вылет в полуфинале Кубка России «Урал» принес извинения своим болельщикам за проигрыш в полуфинале Кубка РФ с «Химками». Об этом говорится в сообщении ФК в Instagram.

Политика National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой". 730

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,1K

Общество В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу. 5,4K

Общество Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме Депутаты Государственной думы работают над новым законопроектом, который предусматривает обеспечение мужчин или женщин с детьми, попавших в сложную жизненную ситуацию. 16

Происшествия Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщения о резком запахе стали поступать от нижегородцев около 16:00 по Москве как из заречной части города - с улицы Марата (Канавинский район), из микрорайона Мещерское озеро, так и из нагорной - Нижегородского и Советского районов. 85

Политика Трамп о протестах: «Мы пытаемся помочь Портленду» Напомним, 18 июля губернатор американского штата Орегон Кейт Браун на своей странице в Twitter сообщила, что аресты участников беспорядков в городе Портленд, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, должны прекратить федеральные власти.

Автоспорт Россиянин Шварцман одержал победу в первой гонке «Формулы-2» в Венгрии Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, представляющий команду Prema, показал лучшее время в первой гонке третьего этапа серии «Формула-2», который проводит Австрия, сообщает ТАСС. 2

Происшествия Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом. 95

Общество В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой. 53

Политика В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. 110

Футбол «Спартак» может финансово обеспечить «Химкам» выход в РПЛ Стал известен клуб, который (по слухам) может финансово помочь «Химкам» с выходом в РПЛ.Этим клубом является "Спартак".

Политика Чешский центр отверг обвинения в связях с Сафроновым «Центр безопасности анализа и предотвращения (СВАР), который возглавляет знакомый Сафронова Мартин Лариш, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом», — заявил «Интерфаксу» пиар-менеджер центра Игорь Суворов. 15