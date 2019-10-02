Футбол

ТАССТАССРФС запретил «КамАЗу» проводить матчи на своем стадионе

Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "КамАЗ" из Набережных Челнов не сможет принимать соперников на домашней арене из-за решения комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов. Об этом журналистам в среду сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.
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«За необеспечение безопасности на стадионе КАМАЗ оштрафован на 100 тыс. рублей, КДК обязал КАМАЗ провести один домашний матч Кубка России на нейтральном поле», — цитирует Григорьянца РИА Новости
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RT на русском09:09

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Российский футбольный союз запретил ФК «КАМАЗ» играть на домашнем стадионе

Татар-информ09:16

РФС приостановил сертификацию арены «КАМАЗа» за инцидент с фанатами «Спартака»

Чемпионат08:30

РФС запретил «КамАЗу» проводить матчи на своем стадионе

ТАСС09:13

РФС запретил «КАМАЗу» проводить матчи на домашней арене

Sportbox.RU08:53

Стадион «КАМАЗа» временно отстранен. Клуб не устранил нарушения по требованию РФС

Спорт-Экспресс08:17

РФС запретил «КАМАЗу» проводить матчи на домашней арене

Матч ТВ08:53

Ситуацию с «клетками» для болельщиков «Спартака» рассмотрит специальный комитет РФС

Chelny-biz.ru30 сентября в 10:24
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Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом

Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа.
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В Москве началось прощание с Марком Захаровым

В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
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Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Экономика

Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости 30 сентября в 13:16
Футбол

Стал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Life.ru 30 сентября в 06:12
Политика

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Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.
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Эксперты объяснили, стоит ли зимой прогревать двигатель в машине

Стоит отметить, что частый прогрев двигателя в холодное время года может привести к недостаточному количеству смазочного материала во внутренней части блока двигателя.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Аллы Пугачевой в мини-платье

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Вокруг ТВ 06:32
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Шевченко согласился возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко уже в ноябре может возглавить итальянский "Милан", легендой которого является, сообщает Tutto Mercato.
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Политика

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Космос

NASA опубликовало записанные на Марсе загадочные звуки

Загадочные звуки, который записал посадочный модуль InSight опубликовало NASA.
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Политика

Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров

Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.
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«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в центре и на востоке Москвы

В «Мосгазе» добавили, что запах газа, согласно метеорологическим прогнозам, может ощущаться в Центральном и Восточном административных округах столицы.
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Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор, сообщает РИА Новости.
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Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

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Актер и продюсер Михаил Галустян ушел с ТНТ, где работал больше десяти лет, на конкурирующий СТС.
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Анастасия Костенко: «Муж почувствовал мою беременность раньше меня»

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Соболев заявил, что не собирается переходить в ЦСКА или «Зенит»

Нападающий Крыльев Советов Александр Соболев отказался от трансфера в московский ЦСКА или Зенит.
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Если в «Спартаке» Тедеско понадобится указать на дверь кому-то из футболистов, рука у него не дрогнет.
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Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами

Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
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