Футбол
ТАССРФС запретил «Камазу» проводить матчи на своем стадионе
Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Камаз" из Набережных Челнов не сможет принимать соперников на домашней арене из-за решения комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов. Об этом журналистам в среду сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.
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с чего всё началось
«За необеспечение безопасности на стадионе КАМАЗ оштрафован на 100 тыс. рублей, КДК обязал КАМАЗ провести один домашний матч Кубка России на нейтральном поле», — цитирует Григорьянца РИА Новости.RT на русском09:09
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Ситуацию с «клетками» для болельщиков «Спартака» рассмотрит специальный комитет РФС
Chelny-biz.ru30 сентября в 10:24
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 15:28, Ашберн
Политика
Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»
По сообщению ТАСС со ссылкой на источники, близкие к минскому переговорному процессу, украинская делегация во вторник пошла на компромисс и на очередном заседании контактной группы по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, подписала «формулу Штайнмайера».
Военное дело вчера в 11:06
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Культура
Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»
Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
Lenta.ru 14:48
Происшествия
Известного грузинского бандита с боем ликвидировали на Украине
Национальная полиция Украины в ходе спецоперации в Киевской области ликвидировала гражданина Грузии, осужденного на родине за тяжкие преступления.
Lenta.ru 12:04
Футбол
Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов
Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.
Чемпионат вчера в 22:28
Здоровье
ВОЗ сообщила о снижении потребления алкоголя в России на 43%
Благодаря снижению потребления алкоголя удалось достичь исторического максимума в 2018 году по средней продолжительности жизни — почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.
БИЗНЕС Online вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
Хоккей
Ак Барс — СКА 2:1 (3-й период)
RT на русском 14:34
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 14:12
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Футбол
Шевченко согласился возглавить «Милан»
Сообщается, что сам Шевченко дал принципиальное согласие возглавить "Милан", но поставил условие, что сначала он должен завершить со сборной Украины отборочный цикл к чемпионату Европы-2020, где национальная команда под его руководством лидирует в группе с Португалией и Бельгией.
ProstoProSport 01:12
Политика
Путин предупредил Зеленского о «тяжелом наследии»
Перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоят «большие вызовы», так как предыдущее руководство страны оставило ему «тяжелое наследие».
Известия 09:45
Политика
Берлин подтвердил намерение провести саммит «Нормандской четверки»
Владимир Зеленский получил тяжелое наследие и теперь должен решить, как будут развиваться отношения с Донбассом, заявил Владимир Путин.
Эхо Москвы 11:21
Армия и оружие
Посол США прокомментировал продление СНВ-3
Посол США Джон Хантсман назвал спекуляциями сообщения о возможности продления договора СНВ-3 не на пять лет, а на один год.
Взгляд.ру 14:26
Здоровье
Врач назвала продукты, которые следует исключить из рациона
Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева в беседе с RT дала советы по правильному питанию.
РИА Новости 09:37
Политика
На Украине придумают переходное правосудие для Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать систему переходного правосудия для неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.
Lenta.ru 13:01
Политика
Куратор санкционной политики США уйдет в отставку
Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер уйдет в отставку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ведомства.
Ведомости 12:58
Политика
Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах
Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
Известия 08:57
Общество
Астролог: какие переживания и сюрпризы принесет октябрь знакам зодиака
Начало октября ознаменуется переходом быстрых планет — Меркурия и Венеры — в знак Скорпиона.
Вечерняя Москва 11:32
Футбол
«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов
Зенит сыграет с Бенфикой в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.
Советский спорт 05:41
Общество
Российские актёры записали ролик о фигурантах «московского дела»
Российский суд объединил все эти истории жестокостью наказания, посчитав, что средний срок лишения свободы для фигурантов "московского дела" должен составить 3-4 года.
КузПресс 13:49
Армия и оружие
Стало известно, что делал фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» в Греции
Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Макаров» сегодня завершил деловой визит в порт Керкира на греческом острове Корфу.
ForPost 06:12
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Транспорт
ГИБДД решила не штрафовать в плохую погоду
Вынесению штрафов препятствуют качество фотографий, отсутствие табличек или разметки, уведомляющих о фотовидеофиксации, многочисленные жалобы на неточность работы камеры или дорожные работы.
РБК 03:59
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Канаду на Кубке мира
На проходящем в Японии Кубке мира мужская волейбольная сборная России обыграла команду Канады. Встреча завершилась со счётом 3:2, пишет RT.
Парламентская газета 10:59
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51