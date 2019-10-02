с чего всё началось

Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Камаз" из Набережных Челнов не сможет принимать соперников на домашней арене из-за решения комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов. Об этом журналистам в среду сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Политика Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера» По сообщению ТАСС со ссылкой на источники, близкие к минскому переговорному процессу, украинская делегация во вторник пошла на компромисс и на очередном заседании контактной группы по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, подписала «формулу Штайнмайера».

Армия и оружие Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии 27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.

Культура Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов» Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.

Происшествия Известного грузинского бандита с боем ликвидировали на Украине Национальная полиция Украины в ходе спецоперации в Киевской области ликвидировала гражданина Грузии, осужденного на родине за тяжкие преступления.

Футбол Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.

Здоровье ВОЗ сообщила о снижении потребления алкоголя в России на 43% Благодаря снижению потребления алкоголя удалось достичь исторического максимума в 2018 году по средней продолжительности жизни — почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.

Шоу-бизнес Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.

Политика Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам "Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.

Политика В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Культура Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

Футбол Шевченко согласился возглавить «Милан» Сообщается, что сам Шевченко дал принципиальное согласие возглавить "Милан", но поставил условие, что сначала он должен завершить со сборной Украины отборочный цикл к чемпионату Европы-2020, где национальная команда под его руководством лидирует в группе с Португалией и Бельгией.

Политика Путин предупредил Зеленского о «тяжелом наследии» Перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоят «большие вызовы», так как предыдущее руководство страны оставило ему «тяжелое наследие».

Политика Берлин подтвердил намерение провести саммит «Нормандской четверки» Владимир Зеленский получил тяжелое наследие и теперь должен решить, как будут развиваться отношения с Донбассом, заявил Владимир Путин.

Армия и оружие Посол США прокомментировал продление СНВ-3 Посол США Джон Хантсман назвал спекуляциями сообщения о возможности продления договора СНВ-3 не на пять лет, а на один год.

Здоровье Врач назвала продукты, которые следует исключить из рациона Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева в беседе с RT дала советы по правильному питанию.

Политика На Украине придумают переходное правосудие для Донбасса и Крыма Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать систему переходного правосудия для неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.

Политика Куратор санкционной политики США уйдет в отставку Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер уйдет в отставку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ведомства.

Общество Астролог: какие переживания и сюрпризы принесет октябрь знакам зодиака Начало октября ознаменуется переходом быстрых планет — Меркурия и Венеры — в знак Скорпиона.

Футбол «Зенит» сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов Зенит сыграет с Бенфикой в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

Общество Российские актёры записали ролик о фигурантах «московского дела» Российский суд объединил все эти истории жестокостью наказания, посчитав, что средний срок лишения свободы для фигурантов "московского дела" должен составить 3-4 года.

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Политика Путин объяснил необходимость ухода России от доллара Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.

Транспорт ГИБДД решила не штрафовать в плохую погоду Вынесению штрафов препятствуют качество фотографий, отсутствие табличек или разметки, уведомляющих о фотовидеофиксации, многочисленные жалобы на неточность работы камеры или дорожные работы.

Волейбол Сборная России по волейболу обыграла Канаду на Кубке мира На проходящем в Японии Кубке мира мужская волейбольная сборная России обыграла команду Канады. Встреча завершилась со счётом 3:2, пишет RT.