с чего всё началось

Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Камаз" из Набережных Челнов не сможет принимать соперников на домашней арене из-за решения комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов. Об этом журналистам в среду сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Происшествия Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота» Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.

Происшествия Во Владивостоке женщину-кондуктора убили в трамвае Во Владивостоке женщина-кондуктор была убита в трамвае, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморью.

Шоу-бизнес Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.

Происшествия Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.

Общество Стало известно об ухудшении здоровья британской королевы Слухи о серьезных проблемах со здоровьем у 96-летней Елизаветы II поползли после того, как ее сфотографировали в сентябре в Букингемском дворце с большим фиолетовым синяком на левой руке.

Наука Определена сила укуса тираннозавра Ученые заявили, что у тираннозавра рекса был самый мощный укус из всех наземных животных планеты, как вымерших, так и ныне живущих.

Спорт Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал серебряным призером чемпионата мира в Дохе в беге на дистанции 110 метров с барьерами, сообщает ТАСС.

Космос С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд Случилось это несчастье 7 сентября 2019 года за несколько минут до того, как тот коснулся поверхности Луны между кратерами Манцини С и Симпелий N. Они расположены примерно в 600 километрах от южного полюса нашего естественного спутника.

Футбол «Реал» едва не проиграл дома «Брюгге» в Лиге чемпионов Мадридский "Реал" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов был близок к домашнему поражению от "Брюгге".

Культура Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.

Транспорт ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.

Шоу-бизнес Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Шоу-бизнес Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.

Общество Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

Политика Трамп считает импичмент госпереворотом Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что демократы пытаются силой заставить представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, чтобы добиться импичмента Трампа.

Экономика «Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.

Происшествия «Жертвенное животное»: как убивали журналиста Джамаля Хашогги Спецслужбы Турции установили в консульстве Саудовской Аравии прослушивающие устройства еще задолго до жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогги.