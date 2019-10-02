Футбол

ТАССТАССРФС запретил «Камазу» проводить матчи на своем стадионе

"Камаз" по итогам матча со "Спартаком" оштрафован на 100 тыс. рублей. КДК обязал клуб провести один домашний матч Олимп - Кубка России на нейтральном поле в другом городе.
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КДК РФС обязал «КАМАЗ» провести один домашний матч КР на нейтральном поле

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал "КАМАЗ" провести один домашний матч Кубка России на нейтральном поле по итогам матча 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах против московского "Спартака", сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новостивчера в 08:06

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«КАМАЗ» не убрал клетку — и получил бан. Тот случай, когда РФС действует в интересах болельщиков

Спорт-Экспрессвчера в 13:10

Ситуацию с «клетками» для болельщиков «Спартака» рассмотрит специальный комитет РФС

Chelny-biz.ru30 сентября в 10:24

«КАМАЗ» после игры со «Спартаком» наказан штрафом и лишился домашнего матча

Советский спортвчера в 08:26

РФС запретил «Камазу» проводить матчи на своем стадионе

ТАССвчера в 09:13

РФС запретил «КАМАЗу» проводить матчи на домашней арене

Sportbox.RUвчера в 08:53

РФС приостановил сертификацию арены «КАМАЗа» за инцидент с фанатами «Спартака»

Чемпионатвчера в 08:30

РФС запретил «КАМАЗу» проводить матчи на домашней арене

Матч ТВвчера в 08:53
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Наука

Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги

Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.
Ридус вчера в 19:29
Кино

Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»

В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль вчера в 13:21
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк появится на ТВ

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия вчера в 10:48
Космос

Найден способ для космических путешествий через червоточины

Специалисты в области физики из Принстонского университета рассказали, что им удалось найти способ космических путешествий через червоточины всего за 2 секунды.
Rusargument 01 октября в 20:43
Происшествия

Задержанный в Таиланде турист из Екатеринбурга вышел под залог

Как сообщало ИА REGNUM, турист из Екатеринбурга был задержан в Таиланде после того, как решил подарить местным жителям сувенирные деньги из «банка приколов».
REGNUM вчера в 22:39
Политика

Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Шоу-бизнес

Родные Спартака Мишулина выиграли суд за его имущество

Выиграть суд родным известного артиста удалось уже не в первый раз.
Дни24 вчера в 12:15
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика

Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ вчера в 13:55
Общество

Закон о запрете курения на балконах вступил в силу

Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru 01 октября в 05:02
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 01 октября в 11:58
Спорт

Шубенков выиграл серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами

Газета.Ru вчера в 18:00
Культура

Умер легендарный чешский певец Карел Готт

Культуромания вчера в 05:08
Происшествия

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой

Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС вчера в 11:18
Здоровье

В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя и смертности в России

ВОЗ напомнила, что с 2003 года в России постепенно поднимали акцизы, ввели минимальную розничную цена на водку и затем на другие спиртные напитки, внедрили систему мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничили продажу алкоголя в вечернее время.
РИА Новости 01 октября в 15:05
Экономика

Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
Ведомости вчера в 13:14
Общество

Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке

Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM вчера в 20:10
Шоу-бизнес

Сотрудница аптеки рассказала о возможной болезни Михаила Боярского

ФАН вчера в 20:12
Политика

Путин выступил против обвинения Ирана в атаке на саудовские НПЗ

Россия против возложения вины на Иран по атаке в Саудовской Аравии, нет никаких доказательств, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
РИА Новости вчера в 08:03
Здоровье

В России отзывают популярный препарат от язвы желудка

Росздравнадзор отзывает из обращения препарат от язвы желудка «Зантак».
BFM.ru вчера в 14:30
Наука

Айсберг весом 315 млрд тонн откололся в Антарктиде

В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся айсберг величиной 1,6 тыс. квадратных километров.
Газета.Ru 01 октября в 06:13
Экономика

Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook

Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Происшествия

В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка

РИА Новости вчера в 07:30
Политика

Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве

РБК вчера в 17:56
Политика

Депутата Рады застукали за мастурбацией прямо на заседании

Одни ехидно предположили, что он эспандер в кармане качает, другие порадовались, что хоть один человек в Раде делом занимается.
Телеканал 360° вчера в 21:10
Транспорт

ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду

Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru вчера в 06:11
Экономика

Пенсии россиян отберут на строительство дорог

Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Deita.ru вчера в 22:15
Политика

Депутат предложил ввести новую льготную категорию

В России предложили ввести новую льготную категорию — "жертвы перестройки", сообщает RT со ссылкой на текст обращения зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова в адрес главы Минтруда Максима Топилина.
РИА Новости вчера в 23:33
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 30 сентября в 11:28
Происшествия

Смертельно ранившему сотрудника СК мужчине предъявлено обвинение

Жителю Санкт-Петербурга Сергею Григорьеву, который напал на полковника Владислава Капустина возле проходной здания Следственного комитета в Москве, предъявлено обвинение.
RT на русском вчера в 05:41
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