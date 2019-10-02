Футбол
ТАССРФС запретил «Камазу» проводить матчи на своем стадионе
"Камаз" по итогам матча со "Спартаком" оштрафован на 100 тыс. рублей. КДК обязал клуб провести один домашний матч Олимп - Кубка России на нейтральном поле в другом городе.
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал "КАМАЗ" провести один домашний матч Кубка России на нейтральном поле по итогам матча 1/16 финала Кубка России в Набережных Челнах против московского "Спартака", сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.РИА Новостивчера в 08:06
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