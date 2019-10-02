Футбол
ТАССРФС запретил «Камазу» проводить матчи на своем стадионе
Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Камаз" из Набережных Челнов не сможет принимать соперников на домашней арене из-за решения комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов. Об этом журналистам в среду сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.
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Ситуацию с «клетками» для болельщиков «Спартака» рассмотрит специальный комитет РФС
Chelny-biz.ru30 сентября в 10:24
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Футбол
«Бенфика» забила семь голов «Зениту» в Юношеской лиге УЕФА
Молодежная команда "Зенита" уступила на своем поле португальской "Бенфике" в Юношеской лиге УЕФА.
Pravda.Ru 09:22
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru 30 сентября в 11:40
Происшествия
При нападении на училище в Финляндии погибла украинка
В результате нападения погиб один человек, ещё десять пострадали. Для нейтрализации нападавшего было применено огнестрельное оружие.
RT на русском 11:12
Наука
Опровергнута связь рака с мясом
Согласно заключению панели экспертов WCRF/AICR, регулярное употребление переработанного мяса и красного мяса в больших количествах повышает риск колоректального рака.
Lenta.ru вчера в 10:48
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Армия и оружие
Суровый приговор: каратель ВСУ отправлен в тюрьму в ДНР
В качестве командира ремонтного отделения МТС противотанкового дивизиона младший сержант Горобец, исполняя заведомо незаконные приказы командования ВСУ, совершал умышленные действия, направленные на насильственный захват и свержение законной власти ДНР, установленной Конституцией Республики.
Rusvesna.su 07:36
Шоу-бизнес
Ходченкова и Слепаков перестали скрывать свой роман
Светлана Ходченкова и Семён Слепаков больше не скрывают того, что у них роман.
OvideO.ru 07:32
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Культура
Церемония вручения премии ТЭФИ-2019 стартовала в столице
Церемония вручения премии ТЭФИ-2019 готова к открытию, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».
Вечерняя Москва 06:21
Общество
Глава Минздрава назвала дату перехода к новой системе оплаты врачам
Как сообщила Скворцова в среду на совещании у президента России, "переход на новую систему оплаты труда потребует не менее двух лет".
РЕН ТВ 12:16
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей
Басманный суд арестовал до 30 ноября замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении не менее 250 млн рублей.
Интерфакс 12:20
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Политика
Журналисты трёх украинских телеканалов провели флешмоб против цензуры
Ранее News.ru писал, что украинский телеканал NewsOne передал координатору ООН письмо с просьбой защитить свободу слова в стране.
News.ru 06:38
Политика
Кандидат в президенты США Берни Сандерс госпитализирован
Как передавал News.ru, вице-президент США Джо Байден по ошибке назвал Берни Сандерса президентом во время дебатов.
News.ru 11:21
Футбол
Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов
Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.
Чемпионат вчера в 22:28
Политика
Путин пошутил о вмешательстве в выборы в США
На большой пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся в декабре 2016 года, глава государства развеселил журналистов своим ответом на вопрос корреспондента американского издания The Wall Street Journal о возможности досрочных выборов президента в 2017 году.
Труд 09:34
Армия и оружие
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету
С территории калифорнийской военной базы Ванденберг в США состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.
Life.ru 10:20
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 30 сентября в 07:02
Наука
В клетках человека нашли аналог белка радиационной защиты тихоходок
Ученые исследовали белок Dsup, который связан с устойчивостью тихоходки Ramazzottius varieornatus к радиации, и выяснили, что он образует «кокон» вокруг нитей ее ДНК.
N+1 05:51
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17
Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
РИА Новости 10:37
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Подписание "формулы Штайнмайера" означает, что все стороны, в частности Киев, признают, что народ Донбасса имеет право самостоятельно определять свою судьбу, заявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Газета.Ru 12:00
Экономика
Утвержден новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ
Президент РФ утвердил новый порядок уплаты НДФЛ и сдачи отчетности (Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ).
Бизнес.Ру 06:21
Политика
В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
Политика
Путин не завидует положению Зеленского
Президенту Украины Владимиру Зеленскому досталось очень тяжёлое наследие. А точнее, не досталось практически ничего.
Новый День 10:55
Интернет
В Google Maps появился режим инкогнито
Ранее режим инкогнито появился также в принадлежащем Google YouTube.
Коммерсантъ 08:08