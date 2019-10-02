Футбол
Lenta.ruЗаперший фанатов «Спартака» клуб наказали
Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «КАМАЗ» из Набережных Челнов наказан за инцидент с болельщиками московского «Спартака» во время матча 1/16 финала Олимп Кубка России.
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с чего всё началось
«За необеспечение безопасности на стадионе КАМАЗ оштрафован на 100 тыс. рублей, КДК обязал КАМАЗ провести один домашний матч Кубка России на нейтральном поле», — цитирует Григорьянца РИА Новости.RT на русском09:09
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Ситуацию с «клетками» для болельщиков «Спартака» рассмотрит специальный комитет РФС
Chelny-biz.ru30 сентября в 10:24
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
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Дни.ру вчера в 03:24
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Суд арестовал замгендиректора «Аэрофлота» Александрова
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
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Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский также заявил о необходимости разработки стратегии "деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока Украины, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения".
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Мать троих детей из Воронежской области осудили за финансирование терроризма
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области, она – мать троих детей.
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Россия возобновила экспорт электроэнергии на Украину
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Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
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Центр имени Блохина не получал заявлений об увольнении онкологов
Телеканал 360° 30 сентября в 09:43
Политика
Скворцова рассказала о переходе на новую систему зарплат врачей
Переход на отраслевую систему оплаты труда медработников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займет не менее двух лет, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Меркель заявила, что санкции с России снимать рано
В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.
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Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
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Народные новости вчера в 03:11
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Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
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Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году
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ТАСС вчера в 13:50
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Росбалт 09:36
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Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru 12:18
Политика
Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах
Вчера в Минске участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали «формулу Штайнмайера».
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Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
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