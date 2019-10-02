с чего всё началось

Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «КАМАЗ» из Набережных Челнов наказан за инцидент с болельщиками московского «Спартака» во время матча 1/16 финала Олимп Кубка России.

Политика Путин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН Президент Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» в связи с выступлением в ООН 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг, заявившей о недостаточности предпринимаемых мер по борьбе с загрязнением атмосферы.

Кино Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.

Политика Куратор санкционной политики США уйдет в отставку Замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер уйдет в отставку, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных сотрудников ведомства.

Общество Астролог: какие переживания и сюрпризы принесет октябрь знакам зодиака Начало октября ознаменуется переходом быстрых планет — Меркурия и Венеры — в знак Скорпиона.

Политика Борис Джонсон пообещал направить ЕС предложения по Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение нескольких дней правительство направит в Брюссель пакет предложений по изменению соглашения о Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.

Армия и оружие Китай показал на параде супермощную ракету На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".

Происшествия Суд арестовал замгендиректора «Аэрофлота» Александрова Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 ноября заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова по правовым и имущественным вопросам в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Политика В ДНР и ЛНР оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера» Дейнего отметил, что согласование «формулы Штайнмайера» является, скорее, символическим шагом, однако дает возможности готовить политическую основу для прекращения конфликта.

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Политика Зеленский призвал разработать стратегию деоккупации Крыма Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский также заявил о необходимости разработки стратегии "деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока Украины, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения".

Политика Россия возобновила экспорт электроэнергии на Украину Компания «Интер РАО», являющаяся российским оператором экспорта и импорта электроэнергии, возобновила поставки электричества на Украину.

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.

Политика Скворцова рассказала о переходе на новую систему зарплат врачей Переход на отраслевую систему оплаты труда медработников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займет не менее двух лет, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Политика Меркель заявила, что санкции с России снимать рано В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.

Политика Путин объяснил необходимость ухода России от доллара Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.

Культура Церемония прощания с Марком Захаровым началась в театре «Ленком» Режиссера Марка Захарова провожают в последний путь в театре "Ленком". Церемония прощания продлится четыре часа.

Экономика Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.

Энергетика Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года.

Здоровье В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.