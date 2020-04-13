Коронавирус
RT на русскомРФС запросил у клубов данные о финансовых потерях
Российский футбольный союз (РФС) направил в клубы запросы о финансовых потерях и формировании бюджетов с целью разработки различных вариантов поддержки в условиях пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
— Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» (далее — РФС) в целях подготовки предложений в Правительство Российской Федерации, направленных на выработку мер поддержки футбольных клубов, а также минимизацию последствий пандемии коронавируса и волатильности валютных курсов, прошу подготовить и направить в адрес РФС следующую информацию в виде таблицы, — говорится в письме.Матч ТВ07:20
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