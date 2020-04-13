с чего всё началось

Российский футбольный союз (РФС) направил в клубы запросы о финансовых потерях и формировании бюджетов с целью разработки различных вариантов поддержки в условиях пандемии коронавируса.

РФС запросил у клубов данные о финансовых потерях

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