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РФС засчитал техническое поражение «Ротору» в матче с «Ростовом»

Волгоградскому «Ротору» присуждено техническое поражение в матче с «Ростовом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Александра Хацкевича не смогла выйти на игру из-за ситуации с коронавирусом в клубе.В источнике
С чего всё началось
Чемпионат

«Ротору» присудили техническое поражение в матче с «Ростовом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении присудить «Ротору» техническое поражение в несостоявшемся матче 8-го тура с «Ростовом».
Чемпионат08:00
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Sport.ru

«Ротору» присуждено техническое поражение в игре с «Ростовом»

Sport.ru08:44
Советский спорт

КДК РФС засчитал «Ротору» второе техническое поражение. «Ростов» получил три очка

Советский спорт08:26
ТАСС Спорт

КДК РФС засчитал «Ротору» техническое поражение за неявку на матч РПЛ с «Ростовом»

ТАСС Спорт07:31
Metaratings

«Ротору» присуждено техническое поражение в матче с «Ростовом»

Metaratings08:05
Чемпионат

«Ротору» присудили техническое поражение в матче с «Ростовом»

Чемпионат08:00
РИА Новости

РФС засчитал «Ротору» второе техническое поражение подряд в РПЛ

РИА Новости07:48
Высота 102

Волгоградскому «Ротору» засчитали техническое поражение за отмененный матч с «Ростовом»

Высота 10208:16

В Минздраве посоветовали предприятиям сохранить удаленную работу

"Предприятиям, для которых удаленный режим работы не нарушит их функционирование, необходимо рассмотреть такую возможность для сотрудников для того, чтобы опять же сократить число социальных контактов", - заявил Чуланов в ходе круглого стола "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества" в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости05:50
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Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2. Он временно заменил Альберта eine Гараева, который выступал за команду с момента ее создания.
CyberSport.ru06:00

Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенном Белым домом.
РИА Новости10:45
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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