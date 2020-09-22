РФС засчитал техническое поражение «Ротору» в матче с «Ростовом»
Волгоградскому «Ротору» присуждено техническое поражение в матче с «Ростовом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Александра Хацкевича не смогла выйти на игру из-за ситуации с коронавирусом в клубе.В источнике
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«Ротору» присудили техническое поражение в матче с «Ростовом»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении присудить «Ротору» техническое поражение в несостоявшемся матче 8-го тура с «Ростовом».
Чемпионат08:00
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