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РФС засчитал техническое поражение «Ротору» в матче с «Ростовом»

Ранее волгоградцам засчитали техническое поражение за неявку на встречу с «Краснодаром». Кроме того, был отменён их матч со ставропольским «Динамо» в Кубке России. Ранее наставник «Ростова» Валерий Карпин заявил, что отмена игры с «Ротором» не пойдёт на пользу его команде.В источнике
С чего всё началось
Чемпионат

«Ротору» присудили техническое поражение в матче с «Ростовом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении присудить «Ротору» техническое поражение в несостоявшемся матче 8-го тура с «Ростовом».
Чемпионат08:00
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Sport.ru

«Ротору» присуждено техническое поражение в игре с «Ростовом»

Sport.ru08:44
Российская газета

«Ротору» засчитано второе техническое поражение подряд

Российская газета08:32
РИА Новости

РФС засчитал «Ротору» второе техническое поражение подряд в РПЛ

РИА Новости07:48
Metaratings

«Ротору» присуждено техническое поражение в матче с «Ростовом»

Metaratings08:05
Чемпионат

«Ротору» присудили техническое поражение в матче с «Ростовом»

Чемпионат08:00
Советский спорт

КДК РФС засчитал «Ротору» второе техническое поражение. «Ростов» получил три очка

Советский спорт08:26
ТАСС Спорт

КДК РФС засчитал «Ротору» техническое поражение за неявку на матч РПЛ с «Ростовом»

ТАСС Спорт07:31

Обновлены рекомендации для допуска детей в пензенские школы и детсады

На сегодняшний день принято решение об отсутствии необходимости оформления справки после однодневного пропуска учреждений образования из-за невысокого процента детей до 14 лет в структуре заболевших ОРВИ.
Пенза-Обзор02:24
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Интерфакс05:49
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В США пригрозили России ультиматумом по ДСНВ

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Профильвчера в 17:08
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Vprognoze.ru12:22