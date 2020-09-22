Ранее волгоградцам засчитали техническое поражение за неявку на встречу с «Краснодаром». Кроме того, был отменён их матч со ставропольским «Динамо» в Кубке России. Ранее наставник «Ростова» Валерий Карпин заявил, что отмена игры с «Ротором» не пойдёт на пользу его команде.

С чего всё началось «Ротору» присудили техническое поражение в матче с «Ростовом» Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении присудить «Ротору» техническое поражение в несостоявшемся матче 8-го тура с «Ростовом». Чемпионат 08:00