РФС засчитал техническое поражение «Ротору» в матче с «Ростовом»
Волгоградскому "Ротору" засчитано техническое поражение 0:3 в матче против "Ростова" в 8 туре Российской Премьер-Лиги. Причиной стала неявка волжской команды на игру из-за вспышки коронавируса в клубе. В "Роторе" 9 человек заболели опасной инфекцией.В источнике
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«Ротору» присудили техническое поражение в матче с «Ростовом»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении присудить «Ротору» техническое поражение в несостоявшемся матче 8-го тура с «Ростовом».
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