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РФС засчитал техническое поражение «Ротору» в матче с «Ростовом»

Волгоградскому "Ротору" засчитано техническое поражение 0:3 в матче против "Ростова" в 8 туре Российской Премьер-Лиги. Причиной стала неявка волжской команды на игру из-за вспышки коронавируса в клубе. В "Роторе" 9 человек заболели опасной инфекцией.В источнике
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Чемпионат

«Ротору» присудили техническое поражение в матче с «Ростовом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о решении присудить «Ротору» техническое поражение в несостоявшемся матче 8-го тура с «Ростовом».
Чемпионатвчера в 08:00
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Чемпионат

«Ротору» присудили техническое поражение в матче с «Ростовом»

Чемпионатвчера в 08:00
Советский спорт

КДК РФС засчитал «Ротору» второе техническое поражение. «Ростов» получил три очка

Советский спортвчера в 08:26
Высота 102

Волгоградскому «Ротору» засчитали техническое поражение за отмененный матч с «Ростовом»

Высота 102вчера в 08:16
Metaratings

«Ротору» присуждено техническое поражение в матче с «Ростовом»

Metaratingsвчера в 08:05
Sport.ru

«Ротору» присуждено техническое поражение в игре с «Ростовом»

Sport.ruвчера в 08:44
РИА Новости

РФС засчитал «Ротору» второе техническое поражение подряд в РПЛ

РИА Новостивчера в 07:48
ТАСС Спорт

КДК РФС засчитал «Ротору» техническое поражение за неявку на матч РПЛ с «Ростовом»

ТАСС Спортвчера в 07:31

Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с блогером Алексеем Навальным, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей "Новичка", сообщает газета Monde со ссылкой на свои источники.
Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном
РИА Новостивчера в 13:18
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МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора

Маневр уклонения Международной космической станции от неизвестного космического мусора планируется выполнить в ночь на среду, экипаж станции на время пролета мусора укроется в корабле "Союз", сообщило НАСА.
МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
РИА Новостивчера в 16:37

В ЦРУ придумали, как Россия вмешается в выборы в этот раз

«По нашим оценкам, президент Владимир Путин и самые высокопоставленные российские официальные лица осведомлены и, вероятно, руководят операциями влияния России, направленными на очернение бывшего вице-президента США Джо Байдена, поддержку президента США Дональда Трампа и разжигание общественной розни в преддверии выборов в США в ноябре», — говорится в публикации.
Новостной фронтвчера в 15:32
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В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ruвчера в 12:06
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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На Ставрополье разработали новое лекарство от рака

Ученые вуза под руководством профессоров кафедры органической и аналитической химии СКФУ Николая и Александра Аксеновых на протяжении многих лет довольно успешно ведут поиск синтезированных соединений, обладающих высокой биологической активностью против трудноизлечимых видов рака и вирусных инфекций.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 08:38
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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РФС отклонил апелляцию «Спартака» на решение оштрафовать Федуна

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе решение комитета по этике наказать владельца московского «Спартака» Леонида Федуна за высказывания о возможном снятии команды с чемпионата.
RT на русскомвчера в 16:22

Французский журналист раскритиковал версию об «отравлении» Навального

Дело об «отравлении» блогера Алексея Навального превратилось в «абсурдный фарс», написала 19 сентября французская журналистка Кристель Неан в блоге на сайте гражданской журналистики AgoraVox.
ИА Красная Веснавчера в 14:22
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Россиян предупредили об изменении ситуации с коронавирусом в регионах

Регионы России распределили в группы по цветам — красный, желтый, зеленый, светло-зеленый, каждая из которых имеет индекс распространения коронавируса, передает ФАН со ссылкой на специалиста по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.
Народные новости20 сентября в 05:08
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Особое мнение: Аркадий Дубнов

Казахстан – страна, на территории которой серьезное было иноязычное этническое расслоение в результате северных территорий, которые были заселены русскими.
Эхо Москвывчера в 13:28