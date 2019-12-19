Политика
Российская газетаРоссия и Украина договорились по газу
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу, сообщает РИА Новости. "Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
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Происшествия
При стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский
Общество
Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей
Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
Общество
В Steam началась зимняя распродажа
Онлайн-площадка Steam объявила о старте зимней распродажи 2019.
Биатлон
Логинов высказался о провальном мужском спринте
Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Экономика
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Армия и оружие
Из сектора Газа выпустили ракету по территории Израиля
В ночь на четверг израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила запущенную из сектора Газа ракету.
Армия и оружие
Боевики сбросили бомбы с беспилотников на сирийских военных
«19 декабря в 09.45 с беспилотного летательного аппарата боевиков сброшено взрывное устройство на позиции вооруженных сил САР на высоте Наби-Юнис (один километр восточнее города Хан-Шейхун провинции Идлиб)», – приводит его слова РИА «Новости».
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Политика
Завершена большая пресс-конференция Путина
Президент России Владимир Путин завершил ежегодную большую пресс-конференцию. Общение с журналистами продлилось 4 часа 18 минут.
Политика
Президент РФ снова согласился изъять из Конституции слово «подряд»
Президент РФ Владимир Путин высказался за отмену в Конституции РФ оговорки "подряд" в отношении числа сроков президентских полномочий.
Общество
Угрожавшего Грете Тунберг мужчину осудили в Швеции
Суд в Швеции приговорил 40-летнего мужчину, угрожавшего экоактивистке Грете Тунберг, к условному сроку.
Происшествия
В Тбилиси совершено покушение на сына первого президента Грузии
В Тбилиси в четверг вечером было совершено покушение на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотнэ, сообщают грузинские СМИ.
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева вместе с мужем и годовалой дочерью нарядила елку
Лера Кудрявцева, актриса и ведущая, разместила на своей странице в «Инстаграме» видеоролик, на котором показала, как она впервые нарядила елку вместе с годовалой дочерью.
Политика
Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA
Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
Армия и оружие
Легендарному советскому танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному советскому танку Т-34 сегодня исполнилось 80 лет.
Политика
Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине
Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Политика
Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Экономика
В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года
«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
Шоу-бизнес
Софья Эрнст подтвердила беременность
Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
Авто
Hyundai анонсировал новый седан Aura
Корейский автоконцерн Hyundai представил новый седан Aura.
Политика
Палата представителей США поддержала импичмент Трампа
Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
Футбол
Криштиану Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
Шоу-бизнес
Настя Каменских позировала обнаженной в Мексике
Настя Каменских поделилась с подписчиками откровенным снимком, который был сделан во время отдыха в Мексике.
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу двух человек
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин Александра Осиповича.
Культура
Татьяна Навка поставила новый мюзикл на льду
Общество
Михаил Горбачев попал в больницу
Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro становится еще доступнее
На момент выхода Redmi Note 8 Pro предлагался в трех версиях, которые были оснащены с 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ памяти.