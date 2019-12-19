Политика

Российская газетаРоссийская газетаРоссия и Украина договорились по газу

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу, сообщает РИА Новости. "Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Интерфакс15:19

Россия, Украина и Еврокомиссия смогли прийти к соглашению на консультациях по газу

ТАСС15:18

РФ, ЕС и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Известия15:07

«Газпром» и «Нафтогаз» достигли принципиального соглашения по газу

РБК15:02

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу

Коммерсантъ15:00

Шефчович сообщил о «принципиальных соглашениях» Москвы и Киева по газу

РИА Новости14:50

В ЕК сообщили о достижении соглашения по газу с Россией и Украиной

RT на русском15:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Происшествия

При стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский

RT на русском 15:21
Общество

Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей

Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
Интерфакс 10:05
Общество

В Steam началась зимняя распродажа

Онлайн-площадка Steam объявила о старте зимней распродажи 2019.
The GEEK 14:35
Биатлон

Логинов высказался о провальном мужском спринте

Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Газета.Ru 10:33
Экономика

Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов

Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Pravda.Ru 01:20
Армия и оружие

Из сектора Газа выпустили ракету по территории Израиля

В ночь на четверг израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" перехватила запущенную из сектора Газа ракету.
ТАСС 13:33
Армия и оружие

Боевики сбросили бомбы с беспилотников на сирийских военных

«19 декабря в 09.45 с беспилотного летательного аппарата боевиков сброшено взрывное устройство на позиции вооруженных сил САР на высоте Наби-Юнис (один километр восточнее города Хан-Шейхун провинции Идлиб)», – приводит его слова РИА «Новости».
Взгляд.ру 15:33
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
Политика

Завершена большая пресс-конференция Путина

Президент России Владимир Путин завершил ежегодную большую пресс-конференцию. Общение с журналистами продлилось 4 часа 18 минут.
Газета.Ru 08:26
Происшествия

Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали

ТАСС 08:05
Политика

Президент РФ снова согласился изъять из Конституции слово «подряд»

Президент РФ Владимир Путин высказался за отмену в Конституции РФ оговорки "подряд" в отношении числа сроков президентских полномочий.
Интерфакс 06:00
Общество

Угрожавшего Грете Тунберг мужчину осудили в Швеции

Суд в Швеции приговорил 40-летнего мужчину, угрожавшего экоактивистке Грете Тунберг, к условному сроку.
Вечерняя Москва 14:06
Происшествия

В Тбилиси совершено покушение на сына первого президента Грузии

В Тбилиси в четверг вечером было совершено покушение на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотнэ, сообщают грузинские СМИ.
Интерфакс 11:41
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 04:45
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева вместе с мужем и годовалой дочерью нарядила елку

Лера Кудрявцева, актриса и ведущая, разместила на своей странице в «Инстаграме» видеоролик, на котором показала, как она впервые нарядила елку вместе с годовалой дочерью.
Discover24 вчера в 05:42
Политика

Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA

Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
РБК 15:31
Армия и оружие

Легендарному советскому танку Т-34 исполнилось 80 лет

Легендарному советскому танку Т-34 сегодня исполнилось 80 лет.
Военное обозрение 04:03
Политика

Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине

Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа.
Комсомольская правда 06:21
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Политика

Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 05:25
Экономика

В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года

«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
Известия вчера в 10:59
Шоу-бизнес

Софья Эрнст подтвердила беременность

Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья 03:25
Авто

Hyundai анонсировал новый седан Aura

Корейский автоконцерн Hyundai представил новый седан Aura.
Мойка78 17 декабря в 00:03
Политика

Палата представителей США поддержала импичмент Трампа

Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.
RT на русском вчера в 20:48
Футбол

Криштиану Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

RT на русском 08:14
Шоу-бизнес

Настя Каменских позировала обнаженной в Мексике

Настя Каменских поделилась с подписчиками откровенным снимком, который был сделан во время отдыха в Мексике.
Srnsk 07:05
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу двух человек

В Белоруссии казнили убийцу двух женщин Александра Осиповича.
РБК 13:44
Культура

Татьяна Навка поставила новый мюзикл на льду

Inc-news.ru 15:31
Общество

Михаил Горбачев попал в больницу

Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".
Газета.Ru 08:35
Гаджеты

Redmi Note 8 Pro становится еще доступнее

На момент выхода Redmi Note 8 Pro предлагался в трех версиях, которые были оснащены с 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ памяти.
iXBT.com 10:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное