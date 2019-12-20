Мы очень качественно отработали конечный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров, и действительно, сейчас мы готовы представить для согласования с нашими столицами. В ближайшее время, я уверен, что мы достигнем положительных результатов для всех сторон.

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Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу

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