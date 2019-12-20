Политика
Аргументы и ФактыРоссия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович. Соглашение между странами, по его словам, будет обсуждаться в пятницу, его еще должны одобрить в Москве и Киеве, поэтому детали не разглашаются, передает РИА Новости.
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Мы очень качественно отработали конечный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров, и действительно, сейчас мы готовы представить для согласования с нашими столицами. В ближайшее время, я уверен, что мы достигнем положительных результатов для всех сторон.
— Алексей Оржель, украинский общественный деятельПРАЙМ 17:33
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Армия и оружие
СМИ сообщили о новой военной операции сирийской армии в Идлибе
Сирийская правительственная армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб, передает Sham FM.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Авто
Новая Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось
Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Технологии
Facebook понадобилась своя ОС для AR
Экономика
В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года
«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
Происшествия
В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии
Неизвестные ранили Цотне Гамсахурдию, сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии в центральном районе Тбилиси Вера.
Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Немецкий автогигант возвращается в Россию. Как сообщает ToDay News Ufa, уже 2 автомобиля доступны для заказа в дилерских центрах марки.
Политика
Берлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что единственный возможный ответ новым санкциям США из-за газопровода "Северный поток-2" - это угроза контрмер, на которую Берлин не решится.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Здоровье
В Свободном планируется строительство большой поликлиники
Наука
Выяснены результаты реформы присуждения ученых степеней
Исследователи из Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге проанализировали статистику защит, чтобы понять, как изменилась динамика присуждаемых ученых степеней после реформы, проведенной ВАК в 2013 — 2015 годах.
Общество
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Политика
Путин осудил давление на Sputnik в Эстонии
Попытки Таллина помешать работе российского информационного агентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными, сказал Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг.
Армия и оружие
Польша решила отказаться от F-35 в пользу МиГ-29
В Польше решили остаться с МиГ-29 вместо F-35.
Общество
Правила выхода на пенсию изменятся в России
В 2021 году в России изменится возраст выхода на пенсию.
Политика
Путин пообещал продолжение индексации пенсий
Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
Космос
Два огромных астероида направляются к Земле
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет 20 декабря
Премьера «Ведьмака» состоялась 16 декабря в Лондоне. Огромная пачка скриншотов сериала «Ведьмак» от Netflix.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10
Компания Huawei объявила на каких телефонах будет устанавливаться фирменная прошивка EMUI 10 на основе новой версии ОС Android 10.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, пока на смартфоны будет устанавливаться китайская версия прошивки, позже ее сменит глобальная версия.
Космос
Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд
В последнем исследовании астрономы сравнивали каталог Военно-морской обсерватории США USNO-B1.0, датируемый 1950-ми годами и содержащий более миллиарда объектов (звезд и галактик), с текущими наборами данных, включая релиз «Pan-STARRS1 DR1», выпущенный три года назад.
Общество
МВД хочет получить право изымать детей из семьи
МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
Армия и оружие
ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией
Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.
Гаджеты
Опубликованы рендеры Huawei P40 и P40 Pro
Известный инсайдер OnLeaks опубликовал первые рендеры грядущего флагмана Huawei P40 и P40 Pro.
Происшествия
В ЧВК не обошлось без ГРУ
Дениса Карабана, известного как Белка, свидетели обвинения назвали военнослужащим ГРУ Минобороны.
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.