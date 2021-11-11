REGNUMРФ быстро достигнет паритета «зелёной» и традиционной энергетики — мнение«На данный момент электрическая энергия и от ветра, и от солнца уже дешевле части традиционных источников энергии. Ветер стал самым дешёвым источником на нашем рынке», — заявил Жихарев.REGNUMШульгинов напомнил, что до 2050 года в энергобалансе РФ предусмотрено увеличение объёмов ВИЭ, что даст возможность до 2060 года обеспечить углеродную нейтральность.ПРАЙМВ РФ по 2035 год действует госпрограмма поддержки зеленой энергетики, в том числе строительства электростанций на основе ВИЭ — солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, которые выбираются на конкурсном отборе.ПРАЙММинэнерго России ожидает, что объемы добычи нефти в стране выйдут на уровень 560 млн тонн в 2023–2024 годах.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииМинэнерго: возобновляемая энергетика станет конкурентоспособной к 2035 годуФАНвчера в 05:49Минэнерго РФ ожидает уравнивания цен на традиционную и возобновляемую энергетику к 2035 годуПРАЙМвчера в 03:04Самое цитируемоеМинистр энергетики Шульгинов: РФ быстро добьется баланса традиционной и зеленой энергииBanki Loansвчера в 08:21Шульгинов ожидает ценового паритета традиционной и возобновляемой энергетики к 2035 годуЭкономика сегоднявчера в 06:09В Минэнерго сообщили, что возобновляемая энергетика станет конкурентоспособной к 2035 годуГлобалМСК.ру23:45Минэнерго РФ планирует предложить продление программы модернизации ТЭС после 2031 годаЭнергетика и промышленность России11 ноября в 08:38РФ быстро достигнет паритета «зелёной» и традиционной энергетики — мнениеREGNUM11 ноября в 08:22Показать ещёОценить8Поделиться