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РФ быстро достигнет паритета «зелёной» и традиционной энергетики — мнение

«На данный момент электрическая энергия и от ветра, и от солнца уже дешевле части традиционных источников энергии. Ветер стал самым дешёвым источником на нашем рынке», — заявил Жихарев.
REGNUM
Шульгинов напомнил, что до 2050 года в энергобалансе РФ предусмотрено увеличение объёмов ВИЭ, что даст возможность до 2060 года обеспечить углеродную нейтральность.
ПРАЙМ
В РФ по 2035 год действует госпрограмма поддержки зеленой энергетики, в том числе строительства электростанций на основе ВИЭ — солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, которые выбираются на конкурсном отборе.
ПРАЙМ
Минэнерго России ожидает, что объемы добычи нефти в стране выйдут на уровень 560 млн тонн в 2023–2024 годах.
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