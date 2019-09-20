Политика
РЕН ТВРФ допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении
Отмечается, что досрочное расторжение договора может быть связано с уголовными делами, которые в настоящее время ведет полиция Армении. Известно, что железнодорожная инфраструктура Армении передана в концессионное управление "дочке" РЖД ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" сроком на 30 лет.
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с чего всё началось
Россия готовится досрочно прекратить обслуживание железной дороги Армении. Это связано с уголовным делом против дочки РЖД
Сотрудники железной дороги Армении перешли в штат нового предприятия. По условиям концессионного договора, российская госкомпания может управлять армянскими дорогами в течение 30 лет. Кроме того, "дочке" РЖД принадлежат все поезда.Телеканал RTVI06:19
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