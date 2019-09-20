Сотрудники железной дороги Армении перешли в штат нового предприятия. По условиям концессионного договора, российская госкомпания может управлять армянскими дорогами в течение 30 лет. Кроме того, "дочке" РЖД принадлежат все поезда.

с чего всё началось

Отмечается, что досрочное расторжение договора может быть связано с уголовными делами, которые в настоящее время ведет полиция Армении. Известно, что железнодорожная инфраструктура Армении передана в концессионное управление "дочке" РЖД ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" сроком на 30 лет.

Здоровье ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.

Политика Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.

Происшествия Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Авто Mitsubishi представит новый кроссовер На Токийском автосалоне компания Mitsubishi представит новый кроссовер.

Шоу-бизнес Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом 17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.

Шоу-бизнес Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера «Газпром-Медиа» Победительница 6-го сезона шоу «Холостяк» с Егором Кридом Дарья Клюкина сегодня, 19 сентября, вышла замуж.

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Политика США ввели санкции против Нацбанка Ирана Несмотря на отсутствие доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп поручил существенно ужесточить санкции против Тегерана.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Политика На «штурм» базы «Зона 51» в Неваде собрались более двух тысяч человек Более двух тысяч человек прибыли на "штурм" секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада и проводимые рядом тематические мероприятия, сообщает телеканал 8 News NOW.

Общество Правила призыва в армию ужесточат Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.

Политика Более 400 товаров из Китая временно освободили от пошлин США Власти США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров. Об этом сообщается на сайте федерального регистра.

Политика МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».

Происшествия Во Владивостоке горит крупный торговый центр Рано утром 21 сентября во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим».

Политика Украина намерена закупить во Франции патрульные катера Министерство внутренних дел Украины планирует закупить патрульные катера для усиления пограничной Службы.

Авто Объявлены цены на вернувшиеся в Россию автомобили марки Ravon Автомобили марки Ravon появились в российских автосалонах. Пока доступны 3 знакомые модели — Ravon R2 плюс Nexia R3 и Ravon R4.

Космос Активность ядер галактик возросла за несколько месяцев Ученые обнаружили относительно быстрое изменение состояния сразу у шести галактик: за несколько месяцев их ядра резко нарастили активность.

Фигурное катание Фигуристка Трусова выиграла короткую программу на турнире в Братиславе Российская фигуристка Александра Трусова выиграла короткую программу на предсезонном турнире серии «челленджер» Nepela Memorial, который проходит в Братиславе (Словакия).

Наука Ученые-физики уточнили предельную массу нейтрино Ученые-физики провели новое исследование, в результате которого оказалось, что предельная масса нейтрино в два раза меньше, чем они предполагали ранее.

Культура Микки Рурк попросил похоронить его в селе на Украине Микки Рурк, киноактер из США, во время беседы с журналистами рассказал о том, что хочет, чтобы его похороны устроили в деревне Загорцы, расположенной на территории Украины.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.

Футбол «Ростов» пригласил теннисиста Медведева на домашний матч Футбольный клуб «Ростов» пригласил четвертую ракетку мира Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды, посоветовав взять ракетку.