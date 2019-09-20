Политика
РЕН ТВРФ допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении
Отмечается, что досрочное расторжение договора может быть связано с уголовными делами, которые в настоящее время ведет полиция Армении. Известно, что железнодорожная инфраструктура Армении передана в концессионное управление "дочке" РЖД ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" сроком на 30 лет.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
Россия готовится досрочно прекратить обслуживание железной дороги Армении. Это связано с уголовным делом против дочки РЖД
Сотрудники железной дороги Армении перешли в штат нового предприятия. По условиям концессионного договора, российская госкомпания может управлять армянскими дорогами в течение 30 лет. Кроме того, "дочке" РЖД принадлежат все поезда.Телеканал RTVI06:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 17:48, Вашингтон
Кино
Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Paparazzi.ru вчера в 06:02
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова родила первенца
Как стало известно, бывшие участники телепроекта «Дом-2» Саша Артемова и Евгений Кузин стали родителями.
RuNews24.ru 05:30
Происшествия
В Китае девочка попыталась повторить рецепт из интернета и погибла
В Китае 14-летняя девочка по имени Жеже погибла, пытаясь сделать попкорн по рецепту с кулинарного канала на YouTube.
РИА Новости 11:24
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини»
Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.
Актуальные Новости 08:10
Происшествия
Во Владивостоке загорелся один из крупнейших торговых центров
Спасатели тушат пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке, огонь охватил 1 тысячу квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости 17:30
Игры
Sony планирует к выпуску сразу две игровые консоли PS5 и PS5 Pro
По мнению японского репортера Сендза Нисикавы, Sony планирует к выпуску сразу две игровые консоли PS5 и PS5 Pro.
OAnews 11:20
Наука
Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака
Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
BFM.ru 17:28
Политика
В Госдуме снова пригрозили Deutsche Welle приостановкой аккредитации
Шхагошев объяснил, что если DW не предоставит комиссии объяснений, депутаты попросят Генпрокуратуру возбудить против СМИ административное дело или попросят МИД или Роскомнадзор, чтобы компанию "как минимум временно" лишили аккредитации, пока она не предоставит объяснений.
Интерфакс 10:02
Происшествия
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде
Газета.Ru 05:28
Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:19
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Спорт
Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории
РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru 15:03
Футбол
«Шальке» вырвал победу в матче с «Майнцем»
«Шальке» принимал «Майнц» и добился победы (2:1). Решающий гол хозяева забили на 89-й минуте. «Шальке» ушел на перерыв, ведя в счете.
Sport24.ru 16:26
Космос
Планетам разрешили формироваться вокруг сверхмассивных черных дыр
В изученной теоретической модели планеты формируются на большом удалении (порядка 1-100 парсек) от черной дыры.
N+1 12:00
Авто
Ravon готовит восемь новых моделей авто
Узбекский бренд Ravon, возобновивший продажи своих автомобилей в России, планирует выпустить до 2022 года восемь новых моделей.
Автоновости дня 12:51
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском 17:11
Происшествия
Опубликовано видео якутского шамана Габышева после задержания
Московский Комсомолец 06:15
Футбол
Болт назвал футболистов, которых бы включил в эстафетную команду
В свою команду Болт, увлекающийся футболом, включил форварда "Ювентуса" Криштаину Роналду, вингера "Реала" Гарета Бэйла и форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе.
Sport.ru 14:44
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Здоровье
В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя
В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru вчера в 05:55
Политика
Аксенова переизбрали главой Крыма
Lenta.ru 05:39
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Футбол
Бывшие футболисты и тренеры «Спартака» выступают за отставку Кононова
Специалист, передавший «Спартак» Олегу Кононову в ноябре 2018 года, заявил, что спасти команду может лишь полное взаимопонимание между тренерами и игроками.
RT на русском 17:14
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
В России начались продажи новой линейки смартфонов от Apple - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Газета.Ru 12:52
Шоу-бизнес
Меган Фокс рассказала, что ее сын любит платья
Американская актриса Меган Фокс сообщила, что ее шестилетний сын Ноа иногда примеряет платья.
МИР 24 09:49