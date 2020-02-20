Российская экономика ежедневно теряет порядка 1 млрд руб. из-за снижения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

На нас в меньшей степени думаю, это скажется, чем на других крупных партнерах Китая. Хотя и для нас Китай крупнейший торговый партнер. Недавно разговаривали с ФТС — потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд руб. в день.

Распространение коронавируса негативно сказалось на российской экономике. Страна ежедневно теряет порядка 1 млрд рублей из-за снижения товарооборота с Китаем, где зафиксировали новое заболевание, заявил министр финансов Антон Силуанов. Потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд руб. в день.

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