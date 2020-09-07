РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника
России грозит серьезный неурожай подсолнечника: по прогнозу аналитиков "СовЭкона", сбор этой культуры в 2020 году составит 11,8 млн тонн, что на 23% меньше, чем в прошлом году. В результате урожай может оказаться самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 млн тонн маслосемян.В источнике
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РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника
Падение урожая повлечет за собой быстрый рост цен, считают аналитики. Основная причина плохого урожая - неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на юге России: засушливая весна там сменилась сухим летом, нанесшим существенный урон подсолнечнику.
Интерфаксвчера в 13:21
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