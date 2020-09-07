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Интерфакс
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

России грозит серьезный неурожай подсолнечника: по прогнозу аналитиков "СовЭкона", сбор этой культуры в 2020 году составит 11,8 млн тонн, что на 23% меньше, чем в прошлом году. В результате урожай может оказаться самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 млн тонн маслосемян.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Падение урожая повлечет за собой быстрый рост цен, считают аналитики. Основная причина плохого урожая - неблагоприятные погодные условия, в первую очередь на юге России: засушливая весна там сменилась сухим летом, нанесшим существенный урон подсолнечнику.
Интерфаксвчера в 13:21
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Коммерсантъ

У подсолнечника высох урожай

Коммерсантъвчера в 15:33
Московский Комсомолец

Россия столкнулась с серьезным неурожаем подсолнечника

Московский Комсомолецвчера в 13:31
ПРАЙМ

РФ в 2020 г может столкнуться с неурожаем подсолнечника - «Совэкон»

ПРАЙМвчера в 14:05
Новые Известия

Растительное масло подорожает из-за неурожая подсолнечника

Новые Известиявчера в 14:04
ИА Красная Весна

Прогнозируется резкий рос цен на подсолнечник в России

ИА Красная Веснавчера в 13:41
Взгляд.ру

Аналитики спрогнозировали неурожай подсолнечника в России

Взгляд.рувчера в 14:28
Интерфакс

РФ грозит серьезный неурожай подсолнечника

Интерфаксвчера в 13:21

Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V" Sputnikvaccine.com Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.
REGNUM17:46
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Великобритания хочет согласовать торговую сделку с ЕС до 15 октября

Великобритания установила крайний срок, 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по «Брекситу» с Европейским союзом, сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона перед началом заключительного этапа переговоров.
Коммерсантъвчера в 20:33
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В Москве назовут лауреатов Национальной анимационной премии «Икар»

Церемония вручения Национальной анимационной премии "Икар", которую весной перенесли из-за пандемии нового коронавируса, пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора на площадке Третьяковской галереи в понедельник.
ТАССвчера в 17:09

В Германии назвали возможных виновников ситуации с Алексеем Навальным

Грегор Гизи высказал такое мнение в разговоре с журналистами, пояснив, что возможный виновник явно понимал, что в случившемся с блогером обвинят Россию, а это негативно отразится на взаимоотношениях между РФ и Западом.
Evo-rus.comвчера в 06:40
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Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи

Приговор по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не оправдал ожиданий Турции, заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
РИА Новостивчера в 16:31
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Член совета оппозиции рассказал о задержании Колесниковой

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана около почты, когда пошла за уведомлениями из КГБ и МВД, рассказал ее коллега по совету Максим Знак.
РИА Новостивчера в 11:43

В ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» на матче РПЛ

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему болельщики в атрибутике столичного "Спартака" не будут допущены на "ВЭБ Арену" на матч седьмого тура чемпионата России.
Газета.Ruвчера в 13:22
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Вакцину Pfizer и BioNTech могут допустить на рынок уже в октябре

В Германии проведут клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной немецкой BioNTech и американской Pfizer Inc. Если испытания пройдут успешно, компании в октябре планируют подать заявку о допуске вакцины на рынок.
Интерфаксвчера в 14:07
1

Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

В результате применения отечественного сурфактанта удалось снизить смертность в категории тяжелых больных с 80% до 14,3%. По окончании исследования планируется включить применение сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных коронавирусной инфекцией.
Известия17:45