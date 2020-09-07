Новые Известия 2

России грозит серьезный неурожай подсолнечника: по прогнозу аналитиков "СовЭкона", сбор этой культуры в 2020 году составит 11,8 млн тонн, что на 23% меньше, чем в прошлом году. В результате урожай может оказаться самым низким с 2017 года, когда было собрано 10,5 млн тонн маслосемян.