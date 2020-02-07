Экономика
ИнтерфаксРФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год
На уточняющий вопрос, на какой период согласованы условия поставок газа Белоруссии, Козак ответил: "На весь 2020 год, и только на 2020 год". В 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене $127 за тысячу кубометров. Эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года.
Читать в источнике
Оценить1088
с чего всё началось
РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.ТАССвчера в 14:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:48, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:48, Ашберн
Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Происшествия
На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки
Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
Происшествия
В Ленинградской области погибла провалившаяся под лед девочка
Под лед провалились мальчик 2015 года рождения и девочка 2015 года рождения. До прибытия спасателей детей извлекли из-подо льда очевидцы.
Кино
В сиквеле «Капитана Марвел» появится персонаж из «Людей Икс»
В сиквеле "Капитана Марвел" впервые появится мутант из фильма "Люди Икс", сообщает Independent.
Общество
Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью
Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Космос
Зонд «Паркер» установил новый рекорд
05.02.20 Зонд «Паркер» установил новый рекорд по близости искусственного объекта к Солнцу.
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Часть российской делегации не смогла добраться до Сочи, где проходит встреча Путина и Лукашенко, к началу переговоров.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Происшествия
СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью
Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Армия и оружие
Иран заявил о нанесении серьезного урона базам США ракетными ударами
США не знали о готовящейся иранской ракетной атаке по базам в Ираке и получили серьезный урон, заявил глава генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.
Хоккей
Мэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ
Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс догнал российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Биатлон
Кайшева выиграла спринт на этапе Кубка IBU
Происшествия
Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам
Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Кино
Фильм «Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Культура
Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате
Армия и оружие
В учениях «Си Бриз-2020» примут участие 19 стран и семь катеров Госпогранслужбы Украины
Политика
Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
Экономика
Fitch сохранило рейтинг России на уровне «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз на долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне "ВВВ".
Политика
Трамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников
Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента.
Политика
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы
С 2018 года Гордеев был в правительстве вице-премьером, который курировал сельское хозяйство.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Общество
Еще три человека заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Еще три случая заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрировали на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся у японского порта Йокогама.
Общество