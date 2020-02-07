Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год

На уточняющий вопрос, на какой период согласованы условия поставок газа Белоруссии, Козак ответил: "На весь 2020 год, и только на 2020 год". В 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене $127 за тысячу кубометров. Эта цена была продлена только на первые два месяца 2020 года.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции.
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Россия и Белоруссия договорились по цене на газ

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Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

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RT на русскомвчера в 15:53

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

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Россия и Белоруссия договорились о поставках газа по цене 2019 года

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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъвчера в 13:51
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Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусьвчера в 14:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:48, Ашберн
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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