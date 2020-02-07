Экономика

REGNUMREGNUMРФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа. Об этом 7 февраля журналистам объявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Читать в источнике
Комментировать821
с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.
ТАССвчера в 14:04

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия договорились по цене на газ

Эхо Москвы06:00

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфакс00:30

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

ТАССвчера в 14:04

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа по цене 2019 года

РБКвчера в 14:40

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новостивчера в 18:31

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русскомвчера в 15:53

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъвчера в 13:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:20, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусьвчера в 14:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях двух стран

Посол США в России Джон Салливан заявил в интервью РБК, что отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки после окончания холодной войны.
РИА Новости 04:22
Политика

Зеленский встретился с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
RT на русском 05:46
Фигурное катание

Фигуристка Кихира победила на чемпионате четырех континентов

17-летняя фигуристка выиграла турнир четырех континентов второй год. Второе место заняла Ю Ён из Южной Кореи (223,23 балла).
РБК 05:57
Общество

Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Lenta.ru 05:15
Культура

Собчак с новым шоу на Первом канале обвинили в плагиате

Редакция телеканала RTVI обвинила Ксению Собчак и ее новое шоу, которое будет выходить на Первом канале, в откровенном плагиате.
Shraibikus News 02:03
Происшествия

Причиной массовой драки в Казахстане стал бытовой конфликт

News.ru 03:16
Кино

Фильм «Джокер» номинирован на «Золотую малину»

REGNUM 03:47
Общество

В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова

Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.
РИА Новости вчера в 18:01
Футбол

Зидан выразил недовольство работой Бэйла на тренировках

По имеющимся данным, Зидан считает, что Бэйл прикладывает недостаточно усилий для того, чтобы прийти в надлежащую форму после восстановления от повреждения лодыжки.
Metaratings 04:55
Общество

В Приморье учительница объяснила правила на примере нецензурных слов

В приморском городе Уссурийске учительница объяснила правила русского языка на примере нецензурных слов.
Российская газета 02:55
Общество

В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы

Ночь на 6 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы.
Известия 06 февраля в 01:25
Армия и оружие

Армия США закажет боевую машину за полтора бюджета Минобороны РФ

Ruposters.ru вчера в 09:14
Фигурное катание

Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
News.ru вчера в 11:29
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета 06 февраля в 10:36
Гаджеты

В России стартовали продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro

В России стартовали продажи новой романтичной версии смартфона Huawei P30 Pro. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста вчера в 13:03
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Газета.Ru вчера в 13:30
Здоровье

Минздрав озвучил статистику гибели россиян из-за врачебных ошибок

Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год.
Lenta.ru 05:59
Футбол

«Спартак» назвал состав на матч против «Партизана»

Российская газета 05:51
Шоу-бизнес

Продюсер Матвиенко назвал причины смерти солистов «Иванушек»

Композитор и продюсер Игорь Матвиенко в своем интервью рассказал о причинах смерти Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые в разные годы являлись участниками группы «Иванушки Internation».
ФАН 06 февраля в 14:15
Общество

Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай

Транспортный самолет МЧС России Ил-76 вылетел в Китай с подмосковного аэродрома Жуковский с медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости 05:45
Экономика

Fitch подтвердило рейтинги России

Согласно информации, опубликованной международным рейтинговым агентством Fitch, эксперты организации приняли решение сохранить долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне "BBB".
Капитал страны 02:44
Происшествия

В Ленинградской области ребенок погиб, провалившись под лед

ТАСС 04:18
Происшествия

Подпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге

Интерфакс 05:18
Кино

Появились первые кадры со съемок новой «Матрицы»

Четвертая часть культового боевика появится на экранах весной следующего года.
РЕН ТВ вчера в 04:22
Политика

Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет

Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.
Известия вчера в 08:27
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Московский Комсомолец 05:13
Технологии

Samsung объяснил блокировку смарт-телевизоров

Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке смарт-телевизоров на территории РФ.
Newsler.ru вчера в 06:15
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
EastRussia 06 февраля в 18:36
Общество

Депутаты Госдумы простились с Айратом Хайруллиным

REGNUM 04:42
Происшествия

ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали

В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Вести.Ru вчера в 21:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное